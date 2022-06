MONDE ENTIER :: Machine à sous Treasure Wild :: WORLD

Comment jouer à la machine à sous Treasure Wild ?

Comme le titre l’indique, le jeu embarque les joueurs dans un univers à la fois sauvage et flamboyant avec un coffre au trésor.

En découvrant le slot en ligne Treasure Wild, on fait face à une interface illuminée par des objets en or éparpillés sur l’ensemble de l’écran. D’emblée, un coffre flottant se place sur le côté accompagné par des lumières en arrière-plan. La partie s’effectue sur une grille de 5 rouleaux, 3 rangées et 20 lignes de paiement. En ce qui concerne la bande sonore, une musique de style Walt Disney se fait entendre tout au long de la session. Dans le jeu de base, les tonalités demeurent un peu plus marquées avec un orchestre qui fait une excellente performance. Durant les tours gratuits , les sons ressemblent à une musique des années 60 de type Star Trek.

Concernant les symboles, le jeu Treasure Wild renferme des éléments qui correspondent parfaitement au thème. La liste se compose de symboles d’un jeu de cartes allant du J à A et d’autres icônes illustrées par des bracelets, de calices, de colliers, de sacs de rubis et de couronnes. Ce sont des symboles à plus forte valeur qui octroient des prix de 3 à 15 fois la mise pour cinq du genre. Des jokers surviennent sur tous les rouleaux en se substituant aux autres symboles de paiement. Ils valent au maximum 15 fois la mise pour un carré.

Accessible sur n’importe quel appareil, la gamme de paris s’échelonne entre 0,20 à 100 euros par tour. Avec une volatilité élevée, le modèle mathématique du jeu dévoile une note de 5 sur 5 pour un RTP qui se divise en trois versions. Suivant le casino , le taux de redistribution le plus avantageux atteint 96,53 %. Toutefois, le pourcentage diminue de 95,54 % ou 94,52 % selon les paramètres instaurés par l’opérateur. Au cours de la session, les joueurs obtiennent un gain une fois tous les quatre tours en moyenne. Le montant maximum s’effectue sur une probabilité de 1 sur 5 908 813.

Mode de fonctionnement du jeu

Sur la machine à sous gratuite Treasure Wild, des symboles d’argent couronne d’or font leur apparition affichant des valeurs de 0,5 à 50 fois la mise totale. Lorsqu’un symbole joker intervient en même temps que des symboles monétaires, il profite et collecte toutes les valeurs. À chaque symbole Wild présent, la valeur totale de tous les symboles monétaires est offerte au joueur.

Quand cinq symboles d’argent surviennent dans le jeu de base, le tour de Free Spins se déclenche. Au fil de la séquence, neuf (9) tours gratuits sont octroyés et avant de débuter la rotation, la valeur des symboles d’argent de déclenchement est collectée. Par la suite, ils sont utilisés en tant que valeur de départ au cours de la fonction progressive. Cette valeur récoltée se montre sur le coffre flottant sur le côté droit de l’écran. À l’apparition de nouveaux symboles d’ argent pendant les tours gratuits, leurs valeurs s’ajoutent à la valeur totale du coffre. À chaque fois qu’un symbole Wild débarque sur un tour gratuit, la formule s’effectue de la même manière. Malgré tout, les tours gratuits ne peuvent pas se redéclencher.

Pour finir, la machine à sous Treasure Wild de Pragmatic Play repose sur des fonctions standards sans aucune fonctionnalité particulière. Néanmoins, le cadre du jeu fournit une ambiance agréable avec un effet sonore optimiste. La fonction de collecte Scatter s’active fréquemment avec l’occasion de bénéficier d’une valeur supplémentaire lors du tour de bonus. Dans l’ensemble, le montant du jackpot atteint au maximum 4 500 fois la mise.

Le casino en ligne fiable qui mérite sa place dans votre choix de divertissement est sur http://casinobonus.cm/

Retrouvez toute l’actualité sportive sur https://camsport.cm/