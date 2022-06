CAMEROUN :: Bot-Makak : Un marabout abuse de jeunes filles en échange du succès aux examens officiels :: CAMEROON

Pour s’assurer de la réussite à leur examen du baccalauréat, deux adolescentes se sont retrouvées chez un homme présenté comme un marabout.

Selon l’homme mis en cause, les jeunes filles seraient habitées par un mauvais esprit qui pourrait retirer certaines de leurs copies et leur faire échouer à leur examen officiel. Prises de panique, elles ont décidé de se faire soigner afin d’avoir une chance de réussite. Elles déclarent avoir bu une potion et se sont réveillées des heures après au centre médical d’arrondissement de Bot-Makak dans le département du Nyong-Et-Kellé au centre. C’est leur frère aîné qui a les y a conduit.

Il les avait accompagnées plus tôt chez le marabout et avait dû repartir pour une urgence, laissant ses sœurs. C’est à son retour qu’il les a retrouvées toutes nues, allongées et inconscientes. Les gendarmes ont été saisis et l’homme interpellé. S’il clame son innocence, le père des victimes déclare en revanche que le mis en cause lui aurait proposé de l’argent pour étouffer l’affaire, chose qu’il a refusé.

Le présumé violeur est en exploitation à la brigade de gendarmerie de Bot-Makak il ne serait pas à son premier forfait dans le coin selon les riverains. Quant aux adolescentes, elles sont toujours internées, mais désormais conscientes.