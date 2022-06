CAMEROUN :: Trading : Les souscripteurs aux trousses d’Emile parfait Simb :: CAMEROON

Le promoteur de Global Investment Trading a été interpellé le 26 mai à Douala pour escroquerie et abus de confiance. Il a quitté le Cameroun dans des conditions floues. Enquête.

Où est passé Emile Parfait Simb ? Libéré sous garant à la suite d’une interpellation le 26 mai dernier, le promoteur de Liyep Limal, une plateforme de cryptomonnaie, aurait, d’après certaines sources, quitté le Cameroun il y a quelques jours. Ce qui devrait accroître les craintes des souscripteurs qui ont engagé des actions en justice. Emile Parfait Simb avait été interpellé le 26 mai 2022 à l’aéroport international de Douala pour escroquerie et abus de confiance.

Selon nos sources, l’homme s’apprêtait à quitter le pays au moment où il a été interpellé. Après son arrestation, il a été transféré à la Direction de la police judiciaire de Yaoundé pour être auditionné. Après deux jours d’audition, il a été finalement libéré sous garant. Emile Parfait Simb avait été interpellé à la suite d’un mandat d’amener signé par le procureur du tribunal de première instance de Yaoundé Centre administratif. Me Albert Oyié, un avocat du Collectif Universal lawyers and human rights defense explique que depuis deux mois, une plainte pour escroquerie et abus de fonction avait été déposé à la direction de la police judiciaire contre le fondateur des sociétés Simb Group et Global Investment trading.

Après le dépôt de la plainte une enquête préliminaire a été ouverte pour voir claire dans cette affaire. Les souscripteurs ont été entendus par les enquêteurs ainsi que le promoteur de la plateforme Liyep Limal. L’avocat ajoute qu’il était question que l’enquête puisse se poursuivre en confrontant les souscripteurs au Pdg de Liyep Limal. Une confrontation qui a été bloquée à cause de l’absence d’Emile parfait Simb qui ne répondait pas aux convocations des enquêteurs de la police judiciaire.

Face à cette attitude, les avocats des souscripteurs ont sollicité du procureur la signature d’un mandat d’amener. L’interpellation d’Emile Parfait Simb entre dans le cadre de l’exécution du mandat d’amener signé par le procureur dans le but de faire avancer l’enquête préliminaire ouverte depuis un mois à la direction de la police judiciaire de Yaoundé. L’avocat du Collectif Universal lawyers and human right defense affirme que plus de 100 souscripteurs de Liyep Limal ont déposé une plainte contre Emile Parfait Simb. Il s’agit exactement de105 personnes de 16 nationalités différentes, dont les Etats-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, la Belgique, l’Angleterre, la Suisse et même Côte d'Ivoire, Benin, Burkina, Sénégal. Cette plainte se justifie par le fait que ces souscripteurs sont aux abois depuis deux ans. « Les souscripteurs n’ont plus accès à leur compte depuis deux ans pour pouvoir vérifier leur placement, pire encore les promesses de gain faites par le promoteur de Liyep Limal aux souscripteurs ne sont restées qu’une simple illusion », déclare l’avocat.

Depuis plusieurs semaines, des souscripteurs de Liyep Limal réclament leur argent au promoteur. Les avocats des souscripteurs affirment que la société d’Emile parfait Simb procède à des collectes illégales des fonds aux jeunes Camerounais par voie d’appel public à l’épargne. Des procédures ont été engagées contre GIT et son promoteur Emile Parfait Simb. Une procédure judiciaire a été engagée au Cameroun. Pour le collectif de 105 souscripteurs qui réclament l'équivalent de 5 milliards de francs CFA, elle est pilotée par Me Dominique Nicole Fousse.

D’autres actions sont menées aux Etats-Unis d’Amérique et au Canada. Il s’agit de procédures pour blanchiment de capitaux, manipulation des marchés, escroquerie et abus de confiance. Des constitutions se font également dans les pays d'Europe où vivent des victimes. On annonce également des poursuites contre les coaches qui ont servi d'intermédiaires. Emile Parfait Simb, qui n’a pas répondu au message que nous lui avons adressé pour avoir sa réaction dans cette affaire, revendique plus de 20.000 clients au Cameroun. Il dit être propriétaire de 23 entreprises spécialisées dans plusieurs domaines. Le patron du Group Investment credit s’est fait un nom dans l’univers de la crypto monnaie.

Sa marque Liyep Limal (la pauvreté est finie) fait polémique depuis plusieurs mois à cause des inquiétudes des souscripteurs qui se plaignent de n’avoir pas accès à leurs comptes. Face à ces multiples plaintes des souscripteurs, Emile Parfait Simb a expliqué en février 2022 qu’il s’agit d’un faux bruit bien orchestré par un groupe d’individus pour manipuler l’opinion afin de mettre à mal l’activité d’un Camerounais très adulé ailleurs dans le monde. En début d’année 2022, Emile parfait Simb a expliqué que les perturbations observées par les souscripteurs sont justifiées par le fait que depuis décembre 2021, l’entreprise a pris un nouveau tournant face aux changements auxquels elle était confrontée :

« Nous sommes passés d’une plateforme d’investissement crypto-actif privée à une plateforme publique décentralisée de crypto-monnaie avec la création de limocoin. La transition se poursuit et les résultats ce jour sont très prometteurs », précisait Emile Parfait Simb dans un communiqué de presse dans lequel il promettait aux souscripteurs que tout allait redevenir à la normale dès le mois de juin 2022. Les cryptomonnaies sont des actifs numériques virtuels, qui contrairement à une monnaie, ne dépendent pas d’un Etat ou d’une organisation bancaire.