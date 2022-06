ROYAUME-UNI :: LA REINE D'ANGLETERRE 96 ANS, AU POUVOIR DEPUIS 71 ANS :: UNITED KINGDOM

Imposé au Cameroun au début des années 90, le modèle occidental de démocratie est à l’origine du retard de développement et des clivages tribaux dans le pays .Le Cameroun pays doit se construire sur ses fondements historiques avec ses institutions adaptées à ses réalités.

Le Cameroun est tout le temps critique sur la longévité au pouvoir, des critiques parfois venant des pays occidentaux qui, comme par miracle nous présentent le pouvoir de la reine d’Angleterre vieux de 76 ans comme honorifique. Qu’en est-il réellement ? Lisons quelques détails du pouvoir de la reine publies par Paris-Match :

Elizabeth est reine et, comme le président de la République en France, elle est le chef de l’Etat :

Sa Majesté ouvre et suspend les sessions du parlement.

Sa Majesté promulgue les lois, votées en son nom.

Sa Majesté désigne le Premier ministre, nomme et révoque ses ministres.

Sa Majesté est chef des armées et déclare la guerre.

Sa Majesté accorde sa grâce (dans des cas d'erreurs judiciaires reconnues).

A l’ouverture d la session parlementaire, le discours d’ouverture est lu par la reine d’Angleterre. Le texte de politique générale lu par la reine est écrit à la première personne, bien que rédigé par le Premier ministre.

La reine Elizabeth reçoit chaque mercredi, sauf à Noël, le Premier ministre britannique. Aucun conseiller, aucun aide, mais un simple tête à tête entre la souveraine et son Premier ministre. Ce sont les fameuses «weekly audiences» durant lequel elle a, selon le site officiel de la monarchie, «le droit et le devoir de faire part de ses vues sur les affaires du pays».

Patronne des services de renseignements, la reine Elizabeth commence sa journée par lire l’ensemble de la presse britannique, des grands quotidiens aux journaux hippiques (sa grande passion). Chaque matin, la reine reçoit sa «red box», une mallette rouge du gouvernement contenant rapports, notes confidentielles, télégrammes diplomatiques et projets de lois, ainsi que les actes qu’elle doit signer. Ses secrétaires particuliers la tiennent également informée en temps réel des événements du pays.

La reine est propriétaire des dauphins et baleines. En 1324, sous le règne Edward II, une loi proclame «poissons royaux», les esturgeons, marsouins, dauphins et baleines du royaume.

La reine est aussi propriétaire des cygnes. Non contente de s'arroger les poissons royaux, Sa Majesté est aussi propriétaire des cygnes du royaume.

Le développement et la prospérité au Cameroun de l’avis de certains analystes et opposants politiques, sont conditionnés par le respect des principes démocratiques importés et imposés par l’occident. Au nom de ces principes démocratiques dictés , le Cameroun comme la plupart des pays africains consacre d’énormes sacrifices pour ce modèle de gouvernance parfois en déphasage avec les réalités du pays .

Le Mali, le Benin, RCA, le Ghana, pour ne citer que ceux-là sont des modèles d’alternance politiques au sommet de l’état en Afrique ,l’on se serait attendu à les voir dans le top 5 des classements de la Banque mondiale en terme de développement et prospérité, que Non. Comment donc comprendre qu’en pleine crise économique pendant la période d’ajustement, le Cameroun réussissait à dépenser des milliards tous les 4 ans pour des élections qui ont pour seul impact la division au sein des peuples et l’augmentation de la pauvreté ?

En chine 2 270 délégués du Parti communiste chinois se réunissent au Palais de l'Assemblée du peuple, à Pékin pour élire le président de la république.Dans trois ans en 2025 les milliards seront une fois de plus dépensés pour une élection au sommet de l’état .Pourtant depuis André Marie Mbida jusqu’à Paul Biya en passant par Ahidjo, le pouvoir au sommet de l’état se transmettait sans folklore .