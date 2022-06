CAMEROUN :: ALAIN NDANGA ECRIT A ETO'O :: CAMEROON

Cher Samuel, il est difficile pour moi de porter des critiques (négatives ou positives) à ton attitude, hier 9 juin après le match contre le Burundi. A ta manière, tu as tiré à balles réelles sur les Lions indomptables. Ayant remporté de grandes compétitions européennes et à maintes reprises, je me dis que c’est ce type de discours que vos coachs vous tenaient après un match.

Mais Sam, ayant fait la rhétorique dans ma formation de journaliste, mes maîtres m’ont appris que tout réside dans la manière. Dire ce qu’on doit dire sans en tenir compte, des mots peuvent devenir des maux.

Ton rêve est clair : remporter la Coupe du monde au Qatar. Nombre de Camerounais restent sous leur faim après la prestation « laborieuse » des poulains de Rigobert Song. La moisson a été faible : Burundi 0- Cameroun 1. C’est donc selon des compatriotes, un petit plaisir là où des grands exploits étaient attendus.

Une fois de plus, tu meubles l’actualité et agites l’opinion. Si ce type de discours peut au bout du compte faire gagner, avec de la manière, tu seras porté en triomphe. A l’inverse, si l’envie de jouer se transforme à la peur de jouer, parce que trop de pression, tu seras l’origine de l’échec.

Samuel, continue de nous faire rêver. Seulement, il ne faut pas que le rêve tourne très vite au cauchemar.