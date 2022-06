Orange s’engage dans la digitalisation de la musique Camerounaise. :: CAMEROON

Après plus de 20 ans dans la promotion de la musique Camerounaise, Orange Cameroun passe à la vitesse supérieure : la digitalisation. Une rencontre a eu lieu à Douala avec pour but de mettre les base de ce changement de paradigme.

Autour de ce nouveau concept, artistes, promoteurs culturels et autres mélomanes s’étaient donné un rendez-vous d’échanges, Autour d’Orange Cameroun, principal organisateur dans son action citoyenne d’accompagner la jeunesse dans la production des œuvres de l’esprit. Il faut désormais sortir des sentiers battus d’une clochardisation des artistes qui pour la plupart finissent et meurent dans le dénouement à la fin de leur carrière faute de moyen financiers de survie.

Orange Cameroun donne désormais de vivre et faire autrement. Rene Ayina, patron du festival Bikutsi l’a d’ailleurs martelé au cours des échanges « Mettons nous à la digitalisation de la musique pour gagner de l’argent. Faisons des post, envahissons les plateformes digitales par nos œuvres de l’esprit »

Pour y parvenir, à Orange Cameroun on pense que L’artiste musicien est une MARQUE a part entiere. Comme tel il répond à un public client et se meut dans un environnement tres évolutif. A l’ere du digital que nous vivons, son public accède a un flux élevé de propositions via les médias classiques, le téléphone, les ordinateurs.

Aussi, Si l'industrie du disque et les entreprises s’appuient sur le digital pour atteindre une audience conséquente, nos artistes musiciens doivent s’arrimer a cette vague pour en tirer autant de bénéfices que possible.

Et comme illustration, l’outil Orange Digital Center a formé depuis juin 2020 près de 3000 jeunes dans les métiers du numérique pour une meilleure employabilité. « nous avons organisé l’ an dernier déjà différents échanges et master class d’éveil à la musique et au digital. Nous comptons pour cette édition outiller nos artistes des compétences les plus utiles pour s’introduire dans ce monde ».

Le programme proposé comporte 3 jours de formation sur le marketing digital artistique, la création de contenus et la prise en main de quelques plateformes camerounaises de monétisation des contenus.Un parcours riche allant de la définition de leur marque Artiste au choix du style et stratégie de communication, de la gestion de sa présence en ligne à l’entretien quotidien de son public de fans, du choix de ses canaux de distribution digitaux à la gestion optimale de ses revenus

Orange fait appel pour ce faire a de l’ expertise interne du groupe Orange et à l’ expertise appuyée de partenaires et formateurs d’ Orange Digital Center : Kinaya Ventures, Meta Africa (Ex Facebook Africa), StarNews , Digster, et bien d’autres. Les différentes séances se dérouleront du 08 au 10 juin dans les locaux d’ Orange pour les artistes basés a Douala avec une transmission online dans les locaux de l’IFC pour ceux de Yaoundé.

Un appel qui a trouvé un écho favorable chez Claudia Dikosso, promotrice de « wake up Makossa » Pour lartiste, « Il ne faut pas avoir peur de l’inconnu, les choses ne seront plus comme avant, allons vers la digitalisation sera nous sera bénéfique »