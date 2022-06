CAMEROUN :: Port Autonome de Kribi : Le groupe Bolloré lance la plateforme LOGISTICS HUB :: CAMEROON

Initiative du groupe BOLLORÉ TRANSPORT & LOGISTICS, KRIBI LOGISTICS HUB, est sorti des fonts baptismaux sur la place portuaire de la localité de Mboro à Kribi le 8 juin 2022. Sur une étendue de 7 hectares, cet espace se présente désormais comme une plateforme privilégiée des mouvements des marchandises dans le golfe de Guinée. Arrimée aux standards internationaux le Hub de Kribi est le nouveau vecteur d’un port qui se renouvelle pour plus d’attractivité..

A l’occasion, le groupe Bolloré a mis les petits plats dans les grands dans l’inauguration du hug qui viendra apporter un nouveau paradigme pour booster l’activité sur la place portuaire. La premier phase de cette infrastructure comprend 6 000 m² d’entrepôts pouvant accueillir jusqu’à 3 600 tonnes de coton, des zones d’attente de déchargement de camions, notamment un auvent de 600 m², et un terre- plein long de 5 000 m². cette plateforme a pour vocation de recevoir, stocker et livrer, des marchandises destinées aussi bien à l’import qu’à l’export.

Et c’est Serge AGNERO, Directeur Régional Golfe de Guinée, Bolloré Transport & Logistics qui a planté le decor « Ces installations opérées par une cinquantaine de collaborateurs ont été pensées pour servir de stockage, mais aussi de zone de rupture pour les produits à l’exportation. Elles permettent l’empotage, en toutes conditions (jour et nuit, en saison sèche, comme en saison pluvieuse) des conteneurs, leur stockage avant transfert vers le terminal à conteneurs »

Une visite guidée des ces installations a permis de toucher les réalités de cette œuvre futuriste notamment dans toutes les mesures prises pour la sécurité compte tenu du flux de plus en plus élevé des usagers, des marchandises et des équipements. Les ballots de coton sont bien entreposés. Les mesures de sécurité incendie mises en place. Le mouvement des camions est bien synchronisé. Bref rassur t on, KRIBI LOGISTICS HUB est un espace ou la concurrence se la discute avec l’attractivité. Le groupe Bolloré le gere pour la satisfaction de ses clients qui, Dejà, viennent d’horizons aussi divers que variés : cacao, coton, poisson, bois caoutchouc… Des services logistiques qui s’étendent dans les pays de la sous région.

Finalement, les chiffres parlent d’eux-mêmes pour une économie qui se veut tirée par la croissance au Port de Kribi. Plus de 4 milliards de F CFA (soit près de 6 millions d’euros) ont été investis pour lancer la première phase du projet sur un budget total de 7 milliards de F CFA (soit plus de 10 millions d’euros). Les travaux de cette première phase ont duré 18 mois et ont été entièrement réalisés par des PME camerounaises. Il s’agit là du deuxième investissement de l’entreprise après la plateforme de 100 000 m² gérée par la SEPBC (Société d’exploitation des parcs à bois du Cameroun) spécialisée dans la manutention de bois.