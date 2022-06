CAMEROUN :: Escroquerie après les résultats du concours de la gendarmerie: La mise en garde de la COMICODI :: CAMEROON

Nous portons à la connaissance de l’opinion qu’après la publication des résultats du concours de recrutement dans le corps de la gendarmerie nationale, de nombreux escrocs sillonnent les familles pour leur vendre le rêve d’une certaine liste additive qui serait en cours de préparation au SED.

Cette entreprise criminelle a entraîné des appels et des pressions inutiles en directions des personnalités, élus, leaders d’opinion de tout statut, de la part des familles qui n’hésitent pas à transgresser certaines règles élémentaires de courtoisie et de respectabilité. Ceux qui s’adonnent à ce jeu doivent savoir qu’ils s’exposent aux rigueurs de la loi.

Nous rappelons que les résultats du concours sont définitifs. Seuls les candidats dont les noms figurent effectivement sur les listes, sont effectivement admis, et seront effectivement admis à la formation. Tous les autres candidats, dont les noms ne figurent pas sur les listes n’ont pas été admis et ne seront plus admis.

Certes, il est loisible de spéculer, et même de reconnaître qu’à propos des concours, il faudrait peut-être parler, dans certains cas, « d’appelés et de non appelés », mais il convient de s’en remettre, en premier et en dernier ressort, aux listes rendues publiques qui seules constituent la position officielle, au-delà de tous les commentaires de bonne ou de mauvaise foi.

Yaoundé, le 09 Juin 2022

SHANDA TONME

Président de la Commission, Médiateur Universel