CAMEROUN :: Assemblée Nationale : Cavayé Djibril fuit les débats, Franck Biya s’installe. :: CAMEROON

La session parlementaire du mois de juin s’est ouverte dans les chambres hautes et basses du parlement sans aucune évocation des problèmes qui interpellent la société Camerounaise. Cependant qu’en arrière plan politique, le mouvement de soutien à Franck Biya, fils du président de la République s’intensifie.

A L’Ouverture de la session de Juin 2022, le journal New Star Info s’en est offusqué «Comment le PAN a évité les sujets qui fâchent » Avant d’énumérer les problèmes brulants qui minent notre société et interpellent au plus haut point les élus du peuple. Loin du scandale Glencore dont les soupçons de corruption visent la SNH et la Sonara, la vie chère et le peuple qui est à bout de souffle, OTS, des décisions de Justice qui sont torpillées au Port de Douala et dans l’affaire des impôts à Yaoundé, la ‘’ Cangate ‘’ et le ‘’ Covidgate ‘’, le président de l’Assemblée Nationale a plutôt concentré son discours sur Rfi qui en veut au président Biya, mais aussi ‘’ les syndicats fantoches ‘’ dans la grève des enseignants dont l’Assemblée soutient la traque du gouvernement pour étouffer le mouvement et éviter toute récupération politique.

Plutôt et comme le souligne le quotidien Le Messager, on s’est contenté d’un laconique «Cavaye fait le procès de Rfi ». Attendu pour réagir au malaise social généralisé qui sévit, le Pan s’est contenté de servir un ‘’ droit de réponse ‘’ à un journaliste de Rfi qui a osé ‘’ outrager ‘’ son maître politique, Biya.

A L’opposé, Cameroon Tribune, le journal à capitaux publics s’est satisfait d’une commémoration du Cinquantenaire de l’Etat unitaire avec la «Satisfaction au parlement » A l’ouverture de la 2è session ordinaire de l’année législative hier, les présidents du Sénat, Marcel Niat Njifenji et de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguié Djibril, se sont félicités de l’exceptionnelle mobilisation observée le 20 mai dernier sur l’ensemble du territoire pour faire de cet événement, un moment mémorable dans l’histoire politique du Cameroun.

Un cinquantenaire de l’Etat Unitaire qui sans nul doute à été preparé dans les officines du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir à Yaoundé depuis 40 ans. Son organe d’expression L’Action parle de «L’accompagnement permanent du Rdpc ». Le secrétaire général du Comité central, Jean Nkuété a pris part hier, 7 juin, à l’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année législative 2022 à l’Assemblée nationale et au Sénat. Comme à son habitude, le parti au pouvoir va prendre une part active tout au long des travaux.

Cependant et par ailleurs, l’occasion a été donnée au mouvement de soutien à Franck Biya de se deployer. Realités Plus indique qu’ «environ 10 000 jeunes débout dans les dix Régions pour le lancement officiel du Mouvement Franckiste MCPU ». Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de l’Etat unitaire le 20 mai 2022, le Mouvement Citoyen pour la Paix et l’Unité (MCPU) a pris une part active au défilé sur l’ensemble du territoire national. Une mobilisation en guise de lancement officiel de cette association qui a choisi comme modèle Franck Emmanuel Biya dont elle s’inspire des valeurs d’humanisme et la culture d’intégrité.