CAMEROUN :: Canal+ fête ses 30 ans :: CAMEROON

A cette occasion plusieurs offres promotionnelles sont disponibles pour les abonnés et les potentiels abonnés

Déjà 30 ans que Canal+ a déposé ses valises au Cameroun et tout est toujours si génial. C’est 30 ans de bonheur, oui ça on peut le dire car il a bercé un beau monde pendant leur enfance. D’ailleurs, plusieurs gardent encore des souvenirs heureux de cet enfance grâce à Canal+.

Ce 03 juin 2022, le géant Canal+ Cameroun fêtait son anniversaire, ses 30 années de loyaux services rendus à la population camerounaise.

La journée du vendredi 03 juin 2022 restera à jamais gravée dans les mémoires. Ce fût une journée intense qui a marqué la célébration des 30 ans de Canal+ Cameroun. En effet, pour fêter ses 30 ans d’existence au Cameroun, Canal+ a mis le paquet. L’anniversaire a commencé avec une parade dans la ville de Douala et s’est achevée par la coupure du gâteau dans les prestigieux hôtel Krystal Palace. Aussi, pour son anniversaire, Canal + a décidé de faire une promotion sur son décodeur.

Coûtant initialement la modeste somme de 10 000 FCFA, le prix du décodeur sera divisé par 10 pour l’occasion. Donc, au lieu de 10 000 FCFA, chacun peut se procurer son décodeur désormais à 1 000 FCFA et l’installation est offerte en plus. Comment ne pas adorer canal ? Canal+ n’est plus un truc pour les riches comme on a longtemps passé le temps à nous faire croire. Désormais, tout le monde a la possibilité de s’offrir un décodeur Canal+. Surtout qu’avec cette promotion à l’occasion de leur anniversaire avec juste 1 000 FCFA le tour est joué. Canal+ Cameroun donne l'occasion aussi à plusieurs personnes de gagner 30 mois d'abonnement gratuit.

Canal+ s’offre une soirée d’anniversaire au top comme ses programmes à l’occasion de ses 30 ans

Le vendredi 03 juin a été une journée intense pour Canal+ qui fêtait ses 30 ans. Pour la coupure du gateau à l’hôtel Krystal Palace Douala, l’entreprise numéro 1 en matière de diffusion d’image a fait appel à plusieurs personnalités de marques qui n’ont pas hésité à faire un show explosif. On peut indexer ici l’artiste LOCKO, l’humoriste Ulrich TAKAM, Frida choco Bronzé ou encore le célèbre Ebenezer KEPOMBIA, et bien évidemment l’actrice, influenceuse Muriel Blanche. Le célèbre TAGNE Kondom était lui aussi de la partie. Sans oublier les hommes et femmes de médias qui ont fait le déplacement

Lors de cette soirée, avant la coupure du gâteau, on a fait revivre certains souvenirs de notre enfance. En effet, plusieurs personnes ont partagé leur expérience qu’ils ont eu avec canal+. Et on retient qu’il n’y a que des beaux souvenirs surtout pour le Ebenezer Kepombia qui a signé son premier contrat grâce à Canal+.

Autour d’un verre, hommes et femmes de médias, invités, fidèles consommateurs de Canal+ ont célébré les 30 ans de CANAL+ au Cameroun. Ça reste inoubliable.