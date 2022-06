CAMEROUN :: DOUANE,MINISTERE DES FORÊTS ET SOCIÉTÉ FIPCAM.QUI A RAISON ET QUI A TORT? :: CAMEROON

Les faits se déroulent dans la région du Centre, à quelques encablures de la capitale Yaoundé, dans une bourgade appelé Mfou où se trouve une entreprise appelée fabrique camerounaise de parquet (FIPCAM) appartenant à un italien, qui, exploite et transforme le bois des forêts camerounaises.

Selon les explications d'une demoiselle, technicienne supérieure des eaux et forêts, responsable traçabilité, très proche du dossier. Pour transporter le bois dans des conteneurs de contenance 20' ou 40' pieds, vers les pays étrangers, l'administration camerounaise exige la présentation d'un certificat d'empotage établi par la douane et d'un rapport d'empotage établi par le ministère des forêts, sur le site du chargement des bois et sous la supervision des deux unités ci-dessus citées, dans le but d'attester de la conformité des opérations, entre-autres:le volume des bois, l'essence des bois, la destination et d'apposer des scellés sur le conteneur avec des plombs.

COMPLICITÉ DES AGENTS DE LA DOUANE ET DU MINISTÈRE DES FORÊTS OU IMMITATION DE LEURS SIGNATURES ET CACHETS PAR LES EMPLOYÉS DE FIPCAM?

Des sources concordantes venant d'une organisation non gouvernementale (ONG) et confirmées par certains ex-employés du service génie civil et du service transit de la société FIPCAM disent qu'après chargement des bois dans un conteneur par des ouvriers de la dite entreprise, le certificat d'empotage et le rapport d'empotage vierges portant les signatures et cachets respectifs des responsables de la douane et du ministère des forêts sont mis à la disposition d'un employé de la société FIPCAM qui se charge de les remplir sans la moindre présence des agents de la douane et du ministère des forêts et d'apposer les plombs préalablement fournis, foulant aux pieds les orientations de bonne gouvernance pour la survie de l'économie nationale édictées par le Président de la République, Chef de l'État, Paul Biya, tels que le prouvent ces documents obtenus au cours de nos investigations.

Affaire à suivre au prochain article