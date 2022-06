RUSSIE :: La mystérieuse table de Vladimir Poutine : L'horreur des dirigeants occidentaux et de l’OTAN :: RUSSIA

C'est une longue table robuste et spectaculaire de 5m de long sur laquelle l'homme fort de Moscou reçoit les dirigeants des nations hostiles à la Fédération de Russie. Le Président français Emmanuel Macron en a fait l’expérience troublante et humiliante le 15 février 2022 plus tard le chancelier allemand Olaf Scholz puis , Vladimir Poutine a rencontré le secrétaire général de l’ONU, António Guterres.

La mystérieuse table du Kremlin a fait le tour du monde avec des caricatures des internautes. Pour les adeptes des réseaux sociaux, tous les dirigeants reçus sur cette table sont mal à l’aise. Un internaute a dessiné le français avec un mégaphone assis de l’autre côté au bout. Visages crispés, l'on dirait que les hôtes reçus sur ce meuble n'obtiennent que de petits résultats, sortant de cette salle ayant dans l'esprit la distance d'une épaisse et spectaculaire table.

Il faut rappeler que Vladimir Poutine a reçu différemment d'autres dirigeants du monde sur un guéridon à l'instar de Jair Bolsonaro Président de la République fédérative du Brésil, le Président Sénégalais et Président en exercice de l'Union Africaine Macky Sall et bien d’autres.

Depuis le début de l'opération militaire en Ukraine baptisée par le Président Poutine d'opération militaire spéciale de Dénazification et de Démilitarisation, malgré le paquet de plusieurs sanctions internationales infligées par l'OTAN, Vladimir Poutine continue son opération comme si de rien n'était, car les sanctions se sont retournées contre les principaux commanditaires par une inflation drastique principalement en Europe, aux États-Unis et dans d'autres pays du monde.