LES SÉPARATISTES AMBAZONIENS OTENT LA VIE À 9 SOLDATS CAMEROUNAIS DANS LE NOUN

Selon les informations que nous avons reçues de sources sécuritaires, les hommes du célèbre séparatistes ambazoniens No Pity, de son vrai nom MBASHIE Clément ont fait perdre la vie à 9 gendarmes Camerounais au poste du GPIGN (Groupement Polyvalent d'intervention de la Gendarmerie Nationale) dans la localité de Kouoptamo, située dans le département du Noun, Région de l'Ouest.

Une source rapporte que plusieurs hommes sous le commandement de No Pity ont pris d'assaut le poste situé entre Ngoketundjia dans le Nord-Ouest et Njatapon dans le Noun et commandé par le Lieutenant Pismo Richard de minuit à 3h30. Les soldats Camerounais pris au dépourvu n'ont pas pu se défendre à temps.

Lors de leur incursion, les séparatistes ont brûlé le poste, enlever les têtes sur les corps. On dénombre également deux soldats blessés survivants qui ont été conduits d'urgence à l'hôpital. Cette attaque suscite quand-même quelques inquiétudes lorsqu'on sait que lundi dernier, une note sécuritaire prévenait déjà sur une éventuelle attaque de « No Pity ».