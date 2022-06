CAMEROUN :: DU SANG! DU SANG! DU SANG! L'ETAT UNITAIRE VEUT DU SANG! :: CAMEROON

Le MINDEF n'a pas fini de s'excuser de la malheureuse bavure de militaires qui a coûté la vie a 9 citoyens que les rebelles ont réagi en massacrant 9 gendarmes dans une localité de l'Ouest, évidemment située hors du NOSO.

Pour ceux qui plastronnaient sur l'Etat westphalien, ces événements sont étonnants alors que pour moi, c'est dans l'ordre normal des choses.

Comme je l'ai dit au départ, il n'existe aucun moyen humain par lequel le Gouvernement peut maintenir les Anglophones dans les liens d'un État unitaire. En conséquence, la seule solution était le retour à un État fédéral réaménagé et actualisé.

L'intérêt d'un modèle fédéral était triple:

On vidait de leur substance les arguments des Sécessionnistes qui s'appuient sur le fait historique que le Cameroun indépendant a été construit sur la base de 2 Etats, et qu'un État a avalé l'autre. Ce qui est vrai au-delà des arguties juridiques inspirées par la mauvaise foi des Francophones.

On asséchait la base de recrutement de la Sécession, en la rendant peu attractive, car la majorité des Anglophones étaient fédéralistes

On renforçait les moyens d'action de l'Etat en opposant aux Sécessionnistes une police locale recrutée dans la même population et maîtrisant l'environnement géographique et humain. Cela permettait de compter sur le soutien de la population, d'éviter les bavures et de mieux cibler les interventions.

Malheureusement, un quarteron d'universitaires se prétendant comme des stratèges est venu enfoncer le Gouvernement dans la mélasse d'une guerre d'occupation du Southern Cameroun par la République du Cameroun, autrement dit, une guerre coloniale impossible à gagner.

Ce qu'on voit aujourd'hui est la conséquence logique de ce choix totalement idiot.

Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ces pseudo-stratèges conseillent au Gouvernement? Continuer une guerre impossible à gagner?

Le Cameroun est à genoux, épuisé, avec une Économie en lambeaux et sous contrôle du FMI. D'ailleurs, celui-ci vient de le sommer de baisse son budget dans le but de rembourser la dette extérieure qui approche 8.000 milliards et en devises!

C'est avec ça qu'on va continuer cette guerre folle et insensée? Les Camerounais attendent-ils qu'on coupe leur salaire en leur parlant d'effort de guerre?

Quand je prends une position technique, je ne la change jamais. L'Etat unitaire est mort avec les Anglophones et ceux-ci ne reviendront plus jamais dans cette forme d'État. La seule espérance pour maintenir les Anglophones au Cameroun est le retour à l'Etat fédéral. Le sang qu'on verse au NOSO est parfaitement inutile et ne conduira absolument a rien. L'Etat unitaire est devenu un monstre démoniaque qui dévore ses enfants.