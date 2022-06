CAMEROUN :: LA REGION D'ACCORD. LA NATION D'ABORD :: CAMEROON

Le problème au Cameroun est que ces 15 dernières années, encouragées par le pouvoir, toutes les communautés se sont repliées sur elles-mêmes. Du coup, elles ne voient les problèmes que sous le prime déformant et myope du communautarisme.

La meilleure façon de ne pas résoudre un problème consiste à mal le poser. Étant tombées dans le piège de la division, les diverses communautés posent des vrais problèmes mais sous un angle faux, ce qui arrange finalement le régime de Yaounde qui divise pour mieux régner

Les problèmes principaux de ce pays sont d'ordre national. Il existe certes des problèmes régionaux et locaux. Mais ces derniers n'ont aucune chance d'être résolus tant que les problèmes nationaux persistent.

Ces problèmes nationaux sont :

1- Une indépendance et une reunification mal bouclées, laissant à la France une influence néfaste sur la politique du pays

2- Une économie excentrée, fondée sur une monnaie étrangère, qui peine à développer les ressources humaines et naturelles du pays, condamnant l'immense majorité des camerounais a une pauvreté chronique

3- un Etat de fonctionnaires corrompus et prevaricateurs qui ne servent que leurs propres intérêts et ceux de quelques puissances étrangères

4- Deux sous systèmes éducatifs coloniaux génétiquement incapables de produire les hommes et femmes dont le pays a besoin pour s'en sortir. Et qui au lieu de developper une conscience africaine, nationale et patriotique, fait la promotion de l'eurocentrisme, du régionalisme et du tribalisme.

Aucun de ces problèmes ne peut trouver une solution locale. Et aucun problème local ne peut trouver de solution tant que ces problèmes nationaux persistent