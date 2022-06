CAMEROUN :: Deux enfants assassinés à Kaelé :: CAMEROON

Les corps sans vies des nommés Pagou Georges et Djekine Madeleine ont été découverts dimanche 5 juin 2022, au quartier Doungoï situé à 3 Km du centre urbain de Kaelé, dans le Mayo-Kani.

C’est le dimanche 5 juin 2022, aux environs de 6 heures du matin, que les corps sans vie de Pagou Georges, 9 ans et Djekine Madeleine, 04 ans ont été découverts après leur disparition la veille. Selon les explications des parents, les deux enfants sont sortis à la recherche des légumes dans le village Poukibi aux environs de 16 heures le samedi 4 juin. Après des heures d’attentes, les parents vont lancer les recherches dans la soirée. La panique s’installe dans la famille de monsieur Apollos, le géniteur des deux enfants.

« Nous avons lancé les recherches à partir de 18 heures. Mes enfants ne sont pas habitués à rentrer tard. La mère et moi avons alerté les voisins de cette disparition », explique Apollo, le père des deux enfants. La découverte macabre est faite dimanche 5 juin 2022. Immédiatement, les parents vont alerter les forces de maintien de l’ordre et de défense ainsi que les autorités administratives et judiciaires du Mayo-Kani. Comme une trainée de poudre, la nouvelle se répand dans le chef-lieu du département du Mayo-Kani. Le préfet du Mayo-Kani, le lamido de Kaelé, le commandant de compagnie, les responsables de l’unité légère du BIR et le procureur de la république près les tribunaux de Kaelé, vont se rendre sur le lieu du drame. Ils sont accompagnés des médecins. A Doungoï, l’émoi gagne la population. Selon les premiers éléments de l’autopsie pratiquée par le médecin légiste de l’hôpital de District de Kaelé, il s’agit d’un assassinat.

« Les victimes ont été égorgés ailleurs et les corps déposés ici. Il n’y a pas de traces de sang sur le lieu. La gorge a été tranchée avec un poignard et la profondeur de la blessure est de 9 centimètres, ce qui a causé lésion de l’aorte et de la veine gigulaire. Mis à part la gorge tranchée, les autres organes sont intacts. Il ne s’agit pas d’un crime rituel, mais d’un assassinat » explique le médecin chef de l’hôpital de district de Kaelé.

Sur instruction du procureur de la république près les tribunaux de Kaelé les corps des deux enfants vont être remis aux parents pour inhumation. Une enquête judiciaire est ouverte et la chasse des auteurs de ce crime crapuleux lancée. Pour le lamido de Kaelé, le crime de ces deux enfants ne restera pas impuni. « Les moyens traditionnels seront mis en place pour traquer et retrouver les auteurs de ce crime crapuleux. Chacun doit prier pour que les assassins des deux petits enfants soient retrouvés » a lancé le lamido de Kaelé. Pour sa part, le Préfet du Mayo-Kani a demandé aux populations d’aider les forces de maintien de l’ordre à la manifestation de la vérité à travers une franche collaboration. Joint par le Jour, le préfet Chaibou a confirmé l’assassinat des deux enfants. L’autorité administrative parle d’un crime crapuleux. « L’enquête judiciaire et administrative que nous avons diligenté va permettre de voir clair. Ce que nous savons, c’est qu’il s’agit d’un acte criminel », a affirmé l’autorité administrative.

Selon les premiers éléments de l’enquête judiciaire que mènent la gendarmerie et la police, il s’agirait d’un enlèvement qui a mal tourné. Les bourreaux auraient égorgé leurs victimes pour s’en débarrasser. Un suspect a été interpellé par les éléments de la gendarmerie. Il est en détention et a été auditionné hier lundi par le pool des officiers de la police judiciaire sous la coordination du procureur de la république près les tribunaux de Kaelé.