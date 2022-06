Cameroun : le pays où tout se conjugue au futur et jamais au présent :: CAMEROON

Mon pays est étrange. Tout s’y conjugue au futur parce qu’il n’y a sans doute rien à donner au peuple. On les y fait rêver en des lendemains meilleurs. On leur fait miroiter des ciel en gratte, des autoroutes à mille voies, des écoles supersoniques, des hommes politiques plus propres que OMO.

Mon pays est si étrange que les hommes y croient dur comme fer qu’on jettera en prison des pilleurs des caisses de l’état qui se goinfrent depuis des lustres, on le leur a promis, n’est=ce pas ? Mes concitoyens pensent réellement qu’il y aura un remaniement ministériel qui fera venir à leurs sommets des hommes et des femmes intègres, qui honoreront le Cameroun de leur savoir et de leur moralité sans tâche. Mes concitoyens se nourrissent de ces mensonges et leurs yeux brillent de mille feux de paille à s’imaginer ces prédateurs fauchées, rendant gorges, vomissant tout l’argent volé,. Ils s’endorment en voyant circuler au-dessus de leurs lits épuisés, des routes bitumées lumineuses sous le soleil et qui s’entrecroisent avec des chemins de fer du troisième millénaire.

Et mes compatriotes y croient… à moins qu’ils ne fassent semblant d’y croire, car l’espoir fait vivre.