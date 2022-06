CAMEROUN :: Signature des marchés publics: Le Minmap confond les adversaires du Maire de Banka :: CAMEROON

Par décision prise le 31 mai dernier, Joseph Clovis Nguessieuk et les membres de la commission de passation des marchés publics de la commune de Banka ont été réhabilités, après la vague d’une pseudo suspension orchestrée courant le mois de mars 2022.

«Le Ministre des Marchés publics a pris une décision pour restituer la vérité au sujet de la prétendue suspension dont j’aurais été l’objet en ma qualité d’ordonnateur délégué des crédits inscrits dans le cadre de certains marchés du budget d’investissement public pour le compte des exercices 2022 et 2023. En effet, cette décision du Minmap met en déroute les manœuvres sournoises ourdies par des ennemies du développement de la Commune de Banka et rétablit la vérité», explique Joseph Clovis Nguessieuk, maire de la commune de Banka et maitre d’ouvrage en matière de passation des marchés publics dans le cadre des compétences transférées en matière de budget d’investissement public. Ces explications sont contenues dans une mise au point dont une copie est parvenue à notre rédaction. En effet, l’article 1er de ce texte exprime clairement que : « sont et demeurent rapportées les dispositions de la décision N°0000195/D/PR/MINMAP/ACMP/SG/DAG du 11 mars 2022 relative au recours des Ets PREFA dans le cadre de l’appel d’offres N°13/AONO/CBKA/SIGAM/CIPM/ROUTES/2021 pour de l’exécution des travaux de cantonnage sur certaines routes de l’arrondissement de Banka, Département du Haut-Nkam, en ce qui concerne les personnes dont les noms suivent :1)Monsieur NGUESSIEUK Joseph Clovis(Maire de la Commune de Banka (MO), 2)Monsieur KENMOGNE,(Président CIPM)3)Monsieur NJIPAP Clement, (Rep. MINMAP) 4)Madame ElOMO Sandrine,(Rep Mindevel)5)Monsieur AYISSI EBALA Yves Rostand,(Rep MINFI), 6) Monsieur ABOLO YUIMO Derrick,(Rep MO)7)Monsieur FAMESSI DJOSSEU Jean Louis,(Président SCAO)8)Monsieur TCHASSEM NOUBISSI Jean Joël,(SCAO) 9)Monsieur DJOMO Jean Marie,(Rapporteur SCAO) ».

Que les médias ayant diffusé cette fausse information reviennent à l’ordre

L’article 2 de ladite décision précise qu’il revient au Directeur de l’agence de régulation des Marchés publics et Maitre d’ouvrage, c’est-à-dire au Maire de la Commune de Banka, de la mettre en œuvre, chacun dans sa sphère de compétence. Ce qui donne les ailes au maire de la commune de Banka qui exige que les médias ayant diffusé cette fausse information reviennent à l’ordre. La Gazette du Noun qui s’était fait l’écho de cette suspension est particulièrement ciblée par l’édile de Banka. «Monsieur le Directeur de Publication, cette mise au point traduit, à n’en point douter, qu’il a été communiqué une information partielle et fondée sur des allégations fallacieuses. Ainsi, vous avez contribué à propager une « fausse information » en barrant votre grande Une lors de l’une de vos éditions produites courant le premier trimestre du mois de 2022 et largement diffusées sur les réseaux sociaux avec pour titre : « Attributions arbitraires des marchés publics : « 02 ans de suspension pour les maire de Foumban et Banka », revendique-t-il. Et de poursuivre : « Suite donc à ce texte ministériel qui restitue la commission communale de passation des marchés dans la plénitude de ses missions, nous vous demandons, conformément à la loi du 19 décembre 1990 sur la communication sociale au Cameroun, de bien vouloir rectifier ces informations erronées que vous avez diffusées au sein de l’opinion nationale et internationale, et surtout à l’endroit des populations et partenaires de la Commune de Banka, et, qui ont portées atteintes à mon honorabilité. »

« Je les ai empêché de continuer de piller la Commune »

En outre, cet élu local précise que lui et ses conseillers municipaux ne vont pas trahir leur serment à l’endroit de des populations et électeurs de la commune de Banka. « Nous sommes à leur écoute afin que se traduisent, chaque jour, notre slogan de campagne électorale : « Avec vous, une nouvelle page est possible pour le Développement de la Commune de Banka ! ». Nous tenons à rappeler à ces détracteurs qui voient du noir même en plein jour, que dès notre prise fonction à la tête de la commune de Banka le 27 février 2020, nous avons tout de suite annoncé notre choix en faveur de ce que j’avais alors appelé « La gestion participative de l’espace communal », déclare Joseph Clovis Nguessieuk. Celui-ci explique qu’il s’agit d’une vision pragmatique de l’administration communale qui fait de chaque habitant de la commune de Banka un maillon essentiel du développement local. Dans ce contexte, ajoute-t-il, « le compte-rendu est une exigence fondamentale et la communication permanente en est un principe majeur. » « C’est donc fidèle à cet engagement que j’ai décidé de produire cette mise au point pour qu’ensemble et sans fioriture, nous regardions dans la même direction », pense-t-il.

« En définitive, plutôt que de dire que mon élection n’était pour faire du bien à la Commune de Banka, ils devraient dire que ma présence a porté un coup à leur intérêt égoïstes, puisque je les ai empêché de continuer de piller la Commune », conclut le maire de la commune de Banka.