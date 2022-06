CAMEROUN :: Affaire PAD/CANA BOIS: Sous les fourches caudines de la réglementation portuaire :: CAMEROON

L’ampleur qu’a prise cette affaire mérite désormais qu’on s’y penche avec les seuls outils équitables pour les deux parties dont nous disposons, à savoir, les textes officiels qui régissent les activités au Port de Douala-Bonaberi. C’est aussi ça mettre la balle au centre…

Samedi 21 mai 2022, le pays s’est réveillé avec une nouvelle à l’effet de véritable bombe : le Dg du PAD, Cyrus Ngo’o, avait échappé, l’avant-veille, à une tentative d’arrestation/enlèvement à l’aéroport de Douala alors qu’il revenait d’un voyage hors du pays. Un fait inédit. Justifiée ou non, légitime ou pas, pour ou contre, cette rocambolesque affaire continue d’agiter les chaumières, et chacun se demande encore comment et pourquoi en est-on arrivé là ?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, tout a commencé par la résolution N° 0554-17/CA/PAD du 11 octobre 2017, résolution normale du CA fixant le Régime Tarifaire applicable aux différentes prestations au sein du Port autonome de Douala ; et par une note pour le moins commune de l’APN. Il s’agit de la Décision N°6646/APN/DG/DEPDP/CE-CTDQ homologuant de nouveaux tarifs au Port Autonome de Douala. Cette dernière venait elle-même modifier et compléter certaines dispositions de la Décision N° 00017/APN/DG/DEPDP/CE-CTDQ du 23 août 2019, visant les mêmes objectifs. Tout ce qu’il y a donc de plus banal dans le fonctionnement d’un port. Et pourtant…

Refus d’observer la règlementation

2017 : Le Cameroun attend depuis un moment déjà de déblocage de la 2ème phase des financements de la Banque Mondiale. Mais l’institution tergiverse, puis exige, parmi les conditionnalités, la hausse des tarifs portuaires qu’elle juge extrêmement bas. C’est ainsi qu’un Comité ad hoc est mis sur pied, lequel va travailler d’arrache-pied pour une grille tarifaire de l’ensemble des services portuaires ; celle-ci est validée par le Conseil d’administration du PAD et ensuite soumise à l’Autorité portuaire nationale (APN), qui va l’homologuer. Le tout est acheminé à Washington par le Ministre des Finances, qui va ainsi permettre au Cameroun d’accéder plus tard au financement sauhaité.

Au Port de Douala/Bonaberi, la nouvelle grille tarifaire fait grincer les dents, tant elle est jugée suicidaire pour les acteurs portuaires. L’administration portuaire réagit rapidement en demandant aux acteurs de rester un temps dans la ligne de l’ancienne grille, le temps pour elle de mener une large concertation visant un réajustement tarifaire pouvant allier recettes et compétitivité. Et alors que toutes les entreprises portuaires et le PAD vont travailler avec synergie dans ce but, une seule va se démarquer de cette démarche : CANA BOIS. M. Nassar Bou Hadir, son Directeur général, va choisir de faire cavalier seul et refuser de s’acquitter de la redevance domaniale ainsi que de la redevance de sureté sur la base des tarifs nouveaux.

Les motivations de CANA BOIS à camper sur ces positions étranges ne sont pas connues. Elles peuvent même surprendre, dans la mesure où, la directive tarifaire souligne en ces articles 125, al. (1) : « La concession des activités industrielles et commerciales exercées dans le domaine public portuaire de Douala-Bonaberi est subordonnée au versement par les concessionnaires des redevances fixes et variables de concession » et (2) : « Les redevances visées à l’al.(1) ci-dessus n’excluent pas le paiement d’autres redevances par le concessionnaire, qui tiennent compte des besoins spécifiques de son activité », et 129 (1) « Tous les Concessionnaires exerçant des activités au Port de Douala-Bonaberi sont assujettis au paiement d’une redevance de sûreté dont le taux correspond à quatre pour cent (4¨%) du montant de la redevance fixe applicable à l’activité concernée ». Même l’art. 8 du protocole d’occupation temporaire du domaine public portuaire consenti à CANA BOIS par le PAD, ajoute que « Le tarif ci-dessus (de la redevance) suivra l’évolution des tarifs du PAD ».

Par ailleurs, nos sources et des documents en notre possession, révèlent des rappels à l’ordre des premiers défauts de paiements de CANA BOIS. C’est en tout cas la substance de trois courriers successifs que le PAD va adresser à cette entreprise partenaire, lui rappelant les sommes restant dues et, lui emménageant de surcroît, des facilités telles que « la levée des majorations prévues à l’article 92 de la grille tarifaire » ainsi que le « réajustement à la baisse de certains postes tarifaires » comme l’indique un des courriers. D’autant que, l’article 92, stipule que…… Et l’art. 9 de la Décision rappelle que « Toute déclaration fausse ou tardive constatée par les Autorités compétentes est frappée d’une amende qui est égale au double de la redevance fixée, calculée sur les éléments non déclarés. »

Le chapitre I du tarifaire « Du paiement tardif de la facture », dit la même chose en son art. 139, (1) Les clients sont tenus de payer les factures émises suivant les modalités définies pour chaque prestation et l’art. 140 (1) les pénalités visées à l’art. 139 ci-dessus sont calculées par application d’un taux de dix pour cent (10%) par mois sur le montant de la facture, exigible dès le premier jour du retard de paiement.

C’est dire jusqu’à quel point le PAD a fait preuve de bonne volonté envers ses partenaires au cours des premiers mois de la mise en application de la nouvelle grille tarifaire.

Sanctions prévues

Pour autant, les relances du PAD en direction de CANA BOIS pour l’exécution de la nouvelle grille tarifaire resteront sans suite et vont conduire le Directeur général, Cyrus Ngo’o à prendre lui-même sa plume pour une « Mise en demeure pour défaut de paiement de la redevance domaniale », le 29 juillet 2020. Et, n’ayant toujours pas la réaction attendue, quasiment un an plus tard, celui-ci va prononcer la décision N°1053-21/DG/PAD du 14 juin 2021, résiliant l’Autorisation N° 072-15/DG/PAD du 24/06/2015 d’occupation temporaire d’une parcelle du domaine public portuaire de Douala/Bonaberi, octroyée quelques années plus tôt à l’entreprise CANA BOIS. Cela en conformité aussi bien des articulations de ladite Autorisation qu’en accord des successives Décisions d’homologation des nouveaux tarifs portuaires.

C’est ainsi que l’art.9 de la Convention PAD-CANA BOIS, portant sur la « Résiliation de l’Autorisation pour inexécution des conditions techniques ou financières » indique comme cause entre autres pouvant donner lieu à la révocation de cette autorisation, le « Non-paiement d’un terme de redevance échu ». En ce qui concerne CANA BOIS, nous en étions déjà à plusieurs termes de redevance échus. De la même manière, dans le Chap I « Du paiement tardif de la facture » de la Décision N° 00017/APN/DG/DEPDP/CE-CTDQ du 23 août 2019, dit : art. 139, (1) Les clients sont tenus de payer les factures émises suivant les modalités définies pour chaque prestation, (2) le non-respect des dispositions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus expose les contrevenants à l’application des pénalités y afférentes ; art. 140, (2) nonobstant les pénalités pour paiement tardif des factures prévues à l’alinéa 1 du présent article et sans préjudice des poursuites en recouvrement, l’Autorité Portuaire Locale peut, après sommation de payer restée sans effet, prendre les mesures suivantes à l’encontre du client concerné :

(a) Suspension de la fourniture des facilités telles que l’eau, l’électricité, le téléphone ou autres ;

(b) Interdiction d’accès en salle de conférence de placement des navires ;

(c) Interdiction d’accès aux navires ;

(d) Interdiction d’accès dans les magasins, les bureaux (par la pose de scellés) et/ou dans les terminaux portuaires ;

(e) Interdiction d’accès dans l’enceinte portuaire.

Non-acquittement des redevances et Sous-location frauduleuse

Bien plus problématique, alors même qu’elle ne s’acquittait pas de ses engagements vis-à-vis du PAD, à savoir ni de la redevance portuaire, ni de la redevance de sûreté, la société CANA-BOIS percevait à titre frauduleux-nous verrons pourquoi-un bail « confidentiel » sur l’entièreté du domaine portuaire objet de l’Autorisation qui lui avait été accordée, cela avant et après résiliation de celle-ci.

En effet, l’art. 7 du protocole d’accord liant le PAD à CANA BOIS et traitant du « Caractère de l’occupation, cession, apport en société », apporte un éclairage définitif sur la question, en ces termes :

« Le Bénéficiaire est tenu d’occuper lui-même et d’utiliser directement en son nom et sans discontinuité, la parcelle ou les installations mises à sa disposition.

Toute cession totale ou partielle et tout apport en société de la présente Autorisation sont interdits sauf accord écrit préalable du Directeur Général du PAD.

Le Bénéficiaire peut, avec l’agrément du Directeur Général du PAD, sous-traiter l’exploitation de tout ou partie des installations réalisées, mais… La sous-location des terrains nus est strictement interdite »

Et l’art. 9, précise les motifs possibles de résiliation de l’Autorisation, elles sont : « cession partielle ou totale de l’autorisation sans accord du Directeur Général du PAD », « sous-location des terrains ou sous-traitance des installations sans accord du Directeur Général du PAD ».

Au demeurant,- et c’est la Décision portant homologation des tarifs applicables aux prestations rendues par le Port Autonome de Douala, qui le dit-, en son art. 95, (4) lorsque la sous-location partielle ou totale d’une dépendance du Domaine Public Portuaire est autorisée par le Directeur Général du PAD, le contrat de sous-location signé entre les parties prévoit une redevance de sous-location fixée à 30% de la différence entre les redevances domaniales aux tarifs en vigueur et le montant du loyer convenu entre l’amodiataire et le sous-locataire et (5) la redevance de sous-location fixée à l’alinéa 4 ci-dessus est payée d’avance par l’Amodiataire aux conditions définies par le PAD.

Cana Bois, tout en percevant frauduleusement un loyer sur le domaine portuaire public de la part de la direction générale des douanes, n’a pas consenti à reverser au PAD les redevances dues.