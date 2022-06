CAMEROUN :: Une Initiative de renforcement de la surveillance et réponse communautaire contre le covid 19 :: CAMEROON

Déjà lancé dans plusieurs pays, le programme de renforcement est lancé au Cameroun. Le Cameroun récupère le train en marche de la meilleure des façons en tout cas. Du 07 au 09 juin, l’hôtel la Falaise de Bonanjo accueillera le lancement de cette initiative de renforcement piloté par l’organisation mondiale de la santé au Cameroun. Le lancement a été fait ce mardi 07 juin sous le haut patronage du délégué régional de la santé publique pour le littoral le Dr MAMBO MAKA Albert.

La crise sanitaire mondiale a révélé quelques lacunes de notre système sanitaire ainsi, il est donc question de le renforcer pour pouvoir faire face à toutes les épidémies et pandémies futures. L’Initiative de renforcement de la surveillance et réponse communautaire contre la covid 19 un projet initié au Cameroun par l’OMS (Organisation mondiale de la santé) et qui a un but bien précis. En effet, cet Atelier organisé par l’OMS a pour but de renforcer et motiver le personnel soignant car, il faut que ce personnel garde les réflexes et soit toujours prêt à intervenir. C’est un projet qui va durer 03 mois et qui verra la participation du personnel de trois districts de santé de la ville de Douala à savoir : Le district de santé de Nylon, le district de santé de Deido et le district de santé de Bangue. Le programme est déjà à sa deuxième phase dans certains pays. Une rencontre sera faite toutes les deux semaines entre tous les pays ayant lancé le programme pour une évaluation de l’avancement du programme.

Les statistiques seront aussi évalués chaque mois. Tout au long de la formation, l’OMS assure la prise en charge de tout. Chaque équipe aura droit à une tablette et un téléphone et chaque district aura une voiture à sa disposition pour les différents déplacements. La formation sera assurée par :

BICHARA LAWANE (IT LT)

Dr MAYAP Christelle (Formateur 1)

EWANE Léonard (Formateur 2)

LONGSI James (PFS Région)

En gros, le but de cette initiative est de pouvoir déployer la même équipe à chaque fois qu’il y’a une nouvelle épidémie. Cette initiative ne s’arrêtera pas juste sur les moyens de contrer le covid 19 mais élargira son champ pour également travailler sur le renforcement de la surveillance et réponse communautaire contre les autres maladies. N’empêche que la Covid reste la priorité car comme l’a dit le Délégué dans son discours d’ouverture, « Cette maladie reste une grosse menace et contrainte professionnelle… Surtout que les variantes de ce virus peuvent évoluer à leur tour »