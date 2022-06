CAMEROUN :: Brice TCHAKOUNTE «Le SAED c’est l’événement qui rassemble en un lieu la cible et l’offre» :: CAMEROON

Brice TCHAKOUNTE, le Directeur Général du Salon Africain de l’Education (SAED) était devant les médias ce Lundi matin. Il a répondu à diverses questions au sujet de ce grand rendez-vous.

Monsieur le Directeur Bonjour

Bonjour à vous, Bonjour aux Hommes de médias et merci d’avoir répondu présent à cette conférence de presse.

Il est à rappeler que vous êtes le Président de l’Organisation Internationale JUSA, et également Promoteur et Directeur Général du Salon Africain de l’Education (SAED). Que pouvez-vous nous dire de ce projet, rendu à sa deuxième cette année ?

Et bien le SAED comme vous l’avez dit, se tiendra cette année pour la deuxième fois. Cela fait suite bien évidement, au succès sans pareil de l’édition passée qui s’est ténu en Aout 2021 au Grand Esplanade Avant de l’Hôtel de Ville de Yaoundé. Cette Messe Africaine de l’Education est le rassemblement de tous les acteurs de ce secteur pour la promotion et des réflexions en vue d’une éducation non seulement de qualité et durable en faveur des populations africaine, mais également axée sur les besoins de notre société. C’est pourquoi le SAED se résume en cinq mots : (Promotion – Education – Formation – Entrepreneuriat – Opportunité). C’est l’exposition, ce sont les B To B et B To C, les conférences et débats, les ateliers, le tourisme, la culture, les loisirs etc.

L’année passée nous avons constaté la participation de plusieurs pays et diverses institutions et entreprises. Quand est-il de cette année ?

L’objectif est beaucoup plus grand cette année. Une vingtaine de pays sont attendus, les institutions nationales et internationales, les entreprises d’ici et d’ailleurs, les universités, les écoles, les instituts et centres de formation, les jeunes de tout horizon. Nous prévoyons en moyenne 300 exposants, 5 mille participants, 15 mille jeunes et plus de 150 mille visiteurs. C’est un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer, une opportunité pour tous.

Quand se tiendra cette nouvelle édition ?

Dans 05 mois exactement, soit du 06 au 12 Novembre 2022. L’événement se tiendra au même lieu que la dernière fois. Ceci à cause de la notoriété du projet, et également du caractère prestigieux du site.

Vous parlez de l’Esplanade de l’Hôtel de Ville de Yaoundé ?

Bien évidemment, la Grande Esplanade Avant.

Que gagne une entreprise quelconque en participant au SAED ?

Le SAED c’est l’événement qui rassemble en un lieu la cible et l’offre. C’est l’événement qui regroupe pratiquement toutes les couches sociales. Une belle occasion pour les entreprises en quête de visibilité, de clientèle, de partenaire d’affaire etc. A côté du volet éducatif, c’est également l’opportunité de faire du Business. Car lorsqu’une foule est rassemblée en un lieu pour un idéal, c’est une belle occasion de faire du Branding.

Comment participer à l’événement Président Brice TCHAKOUNTE, quels sont les conditions à remplir ?

Tout dépend. En appelant le Département Marketing au +233 670 361 082 ou au +237 690 621 036, ils vous donneront des détails précis en fonction de la nature souhaitée de votre participation.

Merci M. Le Directeur pour ces éclaircissements

Merci à vous pour votre disponibilité à accompagner sur le plan média cette initiative louable et au profit du développement de l’Afrique. Force est de constaté une grande mobilisation des médias. La JUSA par ma voix vous remercie.