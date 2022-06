Lors du dernier match éliminatoire face à l’Algérie, un joueur très effacé va jouer un rôle déterminant. Collins Fai. Ce joueur très discret est un petit surdoué. Il faut être un surdoué pour faire le centre qu’il a exécuté ce jour-là dans le stade de Blida. Les choses se sont déroulées en quelques secondes. Le Cameroun venait d’encaisser un but à la 118ème minute, il ne reste que 2 minutes pour la fin du match. Les Algériens comme habituellement lorsqu’ils mènent, voulaient gagner du temps en simulant des malaises.

Mais en deux minutes, ils vont perdre le contrôle du match et ça va se retourner contre eux. Quand on regarde ces deux dernières minutes citées, on a l'impression que sur le stade les camerounais savent que quelque chose va se passer, ils sont tendus et le gardien Onana monte à l’attaque ; un de ses partenaires le pousse de retourner conserver ses bois. Il ne reste plus que 40 secondes à jouer, lorsque Collins Faï reçoit une balle d’une rentrée de touche effectuée par Kundé. Cette balle sera décisive. Ça peut paraître banal pour celui qui ne connaît pas le football, mais pour un expert, la balle donnée par Collins est l’œuvre d’un surdoué. Un joueur spécial qui ce jour-là venait d’une autre planète.

Tout se passe en trois secondes dans sa possession de balle. La première seconde, il reçoit le ballon et le positionne, deuxième seconde, il lève la tête pour observer ses coéquipiers et la dernière seconde, il frappe le ballon. Si on entend souvent que les joueurs sont payés à des millions d’Euro, c’est parce l’esprit mathématique qui les incarne vaut de l’or. Il y a la distance à calculer en une pensée, la frappe pour ceux qui connaissent les lois de la physique, est programmée par le geste de Collins. Tout est mathématiquement calculé dans sa tête en quelques secondes, et qui donne la joie à tout un peuple. C’est le fondement mathématique du football.

Toko Ekambi qui ne l’est pas moins ne rate parce qu’ici, si tu paniques, tu rates ; mais tu sens que ces gars, c’est leur métier. Chaque joueur dans sa carrière quel que soit son poste sur le terrain connaitra une action inoubliable. C’est là, où le footballeur prend une dimension héroïque, et même surnaturel. Dans le football, on ne voit pas l’action précédente, mais le buteur, c’est normal, c’est le but qui compte parce qu’il donne l’avantage. Mais la balle de Fai est monumentale.

Le football est un jeu collectif, il faut jouer avec les autres si on veut que l’équipe gagne. Emile Mbouh aurait remis le ballon à Roger Milla lors du match d’ouverture Cameroun Argentine, nul doute que Milla aurait marqué, mais Emile habitué à marquer dans les matchs antérieurs des éliminatoires avait voulu rééditer. Dans cette action, ce n’était pas son rôle en ce moment. Il faut noter que des grands joueurs comme Emile Mbouh et Kana Biyick sont toujours introuvables surtout au niveau de leur tempérament dans notre milieu de terrain.

J’ai revu la passe de Collins plus de cent fois. Quand vous avez joué au football, vous savez ce que vaut un tel centre. Généralement, les courtes passes sont les balles les plus sûres, ce sont d’ailleurs ces passes qui sont conseillés dans les écoles de football. C’est pourquoi les équipes comme le Brésil ou l’Allemagne fondent leur action sur ce style de jeu. Les équipes africaines qui ne sont pas en mesure de construire ce système de jeu sont obligées de travailler les longues balles qui sont hypothétiques pour les partenaires.

Qu’est-ce qu’un joueur surdoué dans le football ?

Il peut arriver qu’un joueur de football affiche une intelligence de jeu remarquable. Un talent visible dans lequel se dilue un certain nombre d’aptitude. C’est un joueur qui fait la différence sur un stade, qui développe des qualités individuelles et qui les met au service du collectif. Un joueur qui a le sens du travail, du respect et dont les habitudes se caractérisent par le goût de l’effort. Il est décisif, il a un tempérament de leader. Il saisit les risques et ne reste pas sur les acquis. Il est celui qui arrive le premier aux entraînements, il prend des responsabilités, il a des ambitions très élevées, il fait des entraînements supplémentaires. Une volonté de réussite. Toute sa vie est centrée sur le foot et il se construit un état d’esprit qui devient comme une profession de foi dont d’autres plus jeunes essaient d’imiter. Il lit les journaux sportifs se renseigne sur les qualités des autres grands joueurs ; il dévore tout ce qui est à portée de sa main lorsque ça concerne le football.

Il a des connaissances synthétiques en matière de football. Il capte une seule fois. Il n’aime pas les défaites. Il est curieux sur la vie des carrières des gloires passées et il est perfectionniste. Il ne supporte pas l’injustice. Son intuition est très développée, et il suit celle-ci à la lettre.



Au Cameroun, il y a eu 4 joueurs qu’on pourrait qualifier de surdoué, il y a eu Mbappé Leppé, Roger Milla, Thomas Nkono et Eto’o fils.

Beaucoup d’autres joueurs de qualités ont existé parce qu’ils ont évolué à force de travail puisque le football est un sport où on atteint la perfection ou la plénitude après des années, certains ont des qualités isolées qui se développent au fur et à mesure, contrairement aux surdoués qui se manifestent très tôt. Cas de Kylian Mbappé en France.

Les joueurs comme Joseph Antoine Bell, Abega Théophile, Oman Biyick, Mbida Arrentes, M boma Patrick et beaucoup d’autres grands talents Etamé Mayer ont accru leur talent à force de persévérance et pouvaient s’approcher des joueurs surdoués.

Il y a des joueurs qui sont déterminants dans une équipe, c’est le cas de Collins Faï, qui mène des actions décisives. Son centre du 29 mars à Blida fut un centre magistral. Il a permis une victoire historique. C’est pourquoi je le qualifie de « Petit Génie Surdoué. Avant lui, il y avait des joueurs comme Jean Daniel Eboué, Wome Lend ou Dji tap.

Sur le plan mondial, ils sont nombreux les surdoués, il y a eu Pelé, Maradona, Romario, Messi, Mathaus, Pirlo, Iniesta , Zidane, Bekham, des gardiens comme Gordon Banks et aujourd’hui Kylian Mbappé.

On pourrait citer d’autres, qui sont des joueurs de classes exceptionnelles. Le foot est une activité qui a des implications déterministes. Dans ce contexte, il faut le développer avec ses partenaires sur un stade car ses propres qualités peuvent dépendre de ceux des autres.



Collins Fai est aujourd’hui un joueur doté d’une vitesse de course et d’une technique de balle au pied, précise. Habile des deux pieds, il explose, il est difficile à passer, il fait moins de fautes, il impose son efficacité et son sens du but. La longue balle qu’il donne à Tchamba fait partie de ces exploits. La détente du gardien Algérien, a souvent les algériens avant leur cri.

Une autre belle série. Faï est tout simplement un défenseur et un milieu de génie, et qui sait être décisif à tout instant, sa présence porte les germes de l’espérance, parce qu’il est devenu une figure emblématique du football camerounais. Voici tout simplement un joueur d’avenir, plein de vie, épris de calme et de réflexion, un footballeur, qui crée autour des lions un univers serein mais héroïque.