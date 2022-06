CAMEROUN :: Comment les cadres du MRC perçoivent la candidature de Michèle NDOKI :: CAMEROON

L’intention de Me Michèle NDOKI de remplacer Maurice KAMTO à la tête du MRC est au centre des débats depuis le week-end.

C’est l’annonce politique de ce weekend au Cameroun. Lors de l’émission « L’ARÈNE » édition du dimanche 5 juin sur Canal 2 International, Me Michèle NDOKI qui en était l’invitée a déclaré qu’elle sera candidate au poste de président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC.

Dans l’opinion publique, cette annonce suscite de vives réactions. Mais pas seulement, cette ambition est également très débattue au sein du MRC.

« Michèle a tout le droit de challenger les prétendants au poste de président national du MRC. et cette ambition est légitime. Les textes du MRC sont clairs. Il revient maintenant à Michèle de convaincre les militants du MRC au cours de la prochaine convention où le président élu va favori. Le président KAMTO a mouillé le maillot pour arriver à ce niveau de popularité… Il faut noter que le Président KAMTO est encore éligible puisque c’est en 2018 qu’on a adopté ce statut au cours de la convention” réagi Mamadou MOTA le premier vice-président du MRC chez nos confrères de Le Messager édition de ce mardi 7 juin. »

« Le président actuel Maurice KAMTO a encore deux mandats s’il le souhaite et si les militants le lui accordent en 2023 et en 2028″ renchéri Roger Justin NOAH, le Secrétaire général adjoint du MRC dans le même Journal. »

Selon l’article 28 du chapitre 3 des statuts du MRC, Le président national, les vices Présidents, le Secrétaire général, le trésorier sont élus au début de chaque convention ordinaire ou le cas échéant extraordinaire pour un mandat de 5 ans renouvelables deux fois.

Si on s’en tient cette disposition, Maurice KAMTO en poste depuis 2012 ne serait plus éligible en 2023. Sauf que lors de la dernière convention du MRC, le parti a ajouté un nouvel article à ses statuts. Il s’agit de l’article 48 des dispositions transitoires, finales et diverses. Il précise que les dispositions de l’article 28 des présents Statuts “ne s’appliquent pas au mandat exercé avant la convention d’avril 2018”.

Michèle NDOKI ignore-t-elle les textes de son parti ou est-elle en mission pour créer une tension interne au sein du MRC? Les analyses vont bon train.

Après six mois en Côte d’Ivoire où elle dit être allée en exil, Me Michèle NDOKI est de retour au Cameroun avec cette ambition.