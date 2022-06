CAMEROUN :: Assainissement du fichier solde des personnels de l’Etat : Joseph LE ne baisse pas les bras :: CAMEROON

Présidés par le ministère en charge de la fonction publique et de la réforme administrative, les travaux du Comité Interministériel de Suivi de l’opération d’assainissement du fichier solde et personnels de l’Etat se sont déroulés le 2 juin 2022 à Yaoundé au Cameroun en présence d'une quarantaine des responsables des ministères et administrations concernées.

Entamée depuis 2005, l’objectif de ce vaste programme vise la maîtrise des effectifs des personnels de l’Etat, la solde de ces agents publics pour mieux répondre aux sollicitations et ainsi moderniser l'administration publique camerounaise en général. C’est une ambition qui tient à cœur le Chef de l’Etat son Excellence Paul Biya comme l'a rappelé Joseph LE, Président dudit Comité.

Pour mener à bien cette opération dans les départements ministériels et les administrations, les participants seront imprégnés et outillés sur le traitement des dossiers des agents publics par le comité technique du MINFOPRA dans les domaines liés à la gestion de la carrière et de la solde de ces derniers.

Depuis l’introduction dans l'administration publique camerounaise de l’application de gestion de ressources humaines « Système Informatique de Gestion Intégré des Personnels de l'Etat et de la Solde « SIGIPES », cela a permis la simplification et la dématérialisation des procédures ; en plus l'application de cartographie qui « permet à la fois, de procéder à une évaluation de la situation actuelle des ressources humaines de l’Etat, et de travailler dans une approche prospective, par l’entremise d’un site internet interactif. L’application CARTO offre également la possibilité de disposer des éléments relatifs aux différents postes de travail, conformément au Cadre Organique de chaque administration.

Elle met à la disposition des gestionnaires des Ressources Humaines, en temps réel, des données personnelles et professionnelles actualisées de chaque agent public.

Toute chose qui démontre une fois encore que la modernisation de l’Administration Publique Camerounaise est belle et bien en marche, et se dope désormais des résultats déjà engrangés, dans le cadre de la digitalisation et de la simplification des procédures. et CARTO, la simplification et la dématérialisation des procédures sont visibles ». Propos du Ministère Joseph LE.

À travers de tels séminaires, le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative fonde un réel espoir sur l'amélioration progressive du chantier de la modernisation de la fonction publique camerounaise et la maîtrise des effectifs des personnels, de la gestion des carrières et de la solde. Cela ne sera possible que si les responsables des ressources humaines des administrations concernées s'appliquent à l’utilisation des applications SIGIPES et CARTO.

Extrait du discours du ministre Joseph LE.

« Je nourris l’espoir que le rendu qui découlera de ce conclave, nous aidera à opérer un saut qualitatif en matière de maitrise des effectifs, et par ricochet du toilettage du fichier solde. »