Embarquez à bord du drakkar des Vikings et voyagez sur les mers les plus dangereuses pour trouver le légendaire livre des gains dans Book of Vikings™, une machine à sous vidéo 5×3 dotée de 10 lignes de paiement capables d'attribuer un formidable gain. Enfilez votre casque de viking fait de morceaux de fer rivetés ensemble et combattez aux côtés du roi scandinave dans le Free Spins Round avec un symbole d'expansion pour atteindre le prix juteux qui est à saisir ! Que l'aventure commence !

Book of Vikings examen du jeu

Book of Vikings est une machine à sous de clones Ra alimentée par Pragmatic Play avec un thème à des kilomètres des tombes du désert égyptien habituelles. Vous bénéficierez ici d`un tour de bonus «standard», avec un symbole d`extension choisi. La volatilité est élevée, et le RTP de 96,5% et le potentiel de 5 500x sont un peu plus élevés que d`habitude.

C’est assez rafraîchissant de ne pas avoir à faire une autre longue promenade dans le désert, et visuellement le thème des vikings est plutôt bien fait dans Book of Vikings. Vous verrez de belles animations au début du tour de bonus , et la bande-son est plus que suffisamment épique pour faire l’affaire. Cela n’apporte rien de nouveau à la table, mais le modèle mathématique est convaincant.

Tout se joue sur les 5 rouleaux, 3 lignes et 10 façons de gagner standard, et vous pouvez placer des paris entre 10p et 100 £ par tour. L’absence de toute sorte de torsion dans l’histoire est un peu décevante à notre avis, mais elle est pardonnable en raison du généreux RTP. Nous doutons que ce soit suffisant pour être un énorme succès , mais c’est une alternative intéressante à coup sûr.

Caractéristiques de la machine à sous Book of Vikings

Comme vous vous en doutez, le symbole du livre joue un rôle très central dans ce jeu . Le livre a un double rôle à la fois en tant que sauvage et dispersé du jeu. Cela signifie qu’il peut intervenir pour tous les symboles réguliers pour vous aider à former des combinaisons gagnantes, et atterrir au moins 3 scatters de livre n’importe où déclenche le tour de bonus.

Cependant, avant que la fonctionnalité de tours gratuits ne soit lancée, vous obtiendrez un gain de dispersion de 2x, 20x ou 200x. Cette victoire provient respectivement de 3, 4 ou 5 scatters de livre, et vous obtenez 10 tours gratuits , quel que soit le nombre de scatters que vous obtenez. Avant la fin du tour de bonus, le livre s’ouvre et un symbole aléatoire est sélectionné.

Lorsque vous atterrissez au moins 3 du symbole choisi n’importe où, il s’étendra pour couvrir toute la bobine une fois le calcul de gain normal terminé. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de placer le symbole choisi étendu sur les rouleaux adjacents pour gagner . Vous pouvez redéclencher la fonctionnalité avec 10 nouveaux tours autant de fois que vous parvenez à obtenir plus de 3 scatters sur le même tour gratuit.

Expérience de machine à sous The 200 Spins Book of Vikings

Nous avons eu quelques victoires décentes en ronde de bonus lors de notre session de test, mais elles étaient quelque peu limitées en raison du symbole choisi de faible valeur que nous avons obtenu.

