CAMEROUN :: 05 autres MORTS sur la Nationale Numéro 3

C’est le bilan d’un accident de la circulation survenu le 04 juin dernier

Des morts et encore des morts sur la nationale numéro 3. Cet axe Douala-Yaoundé très accidentogene a encore fait des victimes ce week-end. Alors qu’on se souvient que durant le mois de Mai plusieurs camerounais avaient perdu la vie sur cet axe suite à un accident de la circulation et le 04 juin dernier, 05 autres personnes viennent de perdre la vie dans un autre accident.

Selon un communiqué du ministère des transports , un accident est survenu ce 04 juin à 2km du poste de péage d’Edéa entre un Camion et un petit véhicule transportant du carburant, le ministre des transports a adressé ses sincères condoléances aux familles attristées et invite tous les autres usagers de la route à plus de vigilance. Le bilan de cet accident ayant eu lieu samedi dernier fait état de 05 morts calcinés. Après interventions des sapeurs-pompiers, les dépouilles des victimes ont pu être déposées à la morgue de l’hôpital Alucam du côté d’Edea.

Une enquête ouverte nous permettra d’avoir plus d’informations au sujet de cet autre accident sur cet axe