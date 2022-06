CAMEROUN :: Crise à la mairie de Dibombari : Le Maire Vomit par son conseil municipal :: CAMEROON

C’est la crise à la mairie de Dibombari. On est habitué à voir des crises dans les mairies du Cameroun mais celle de la Mairie de Dibombari a un tournant un peu particulier. Cette fois ce n’est pas une grève pour les aérés de salaires comme d’habitude. C’est bien la première fois qu’on voit des conseiller noyer un Maire comme le font les conseillers de la mairie de Dibombari.

Effectivement, cette fois ci, le Maire de Dibombari et plusieurs conseillers municipaux sont en conflits pour la simple raison que le Maire serait coupable de malversations financières d’après ces conseillers municipaux. Ils sont allés jusqu’à déclarer que le Maire n’a rien fait de bon de son mandat si ce n’est une mauvaise gestion de la mairie. Car selon eux, il n’a aucun bilan positif et aucune réalisation jusqu’à nos jours ne lui est attribuée. C’est bien ce qui ressort du long entretien, ayant eu lieu il y’a quelques jours entre certains journalistes et ces conseillers municipaux. Les journalistes ont pendant un long moment été entretenus sur le climat étrange qui prévaut depuis des mois au sein de cette commune.

En effet, d’après les dires de plusieurs conseillers municipaux, le budget 2022 n’a toujours pas été voté pourtant l’année 2022 a déjà été consommée presque à moitié. Pour eux, la raison pour laquelle le vote du budget traine encore c’est que le Maire BEJEDI NDAME Justin serait coupable de détournements de fonds. Car, malgré plusieurs absences constatées le 22 Décembre 2021, le maire a tout de même déclaré le budget 2022 voté même si seulement 16 membres sur 35 présents ce jour dans la salle. Ce qui va déjà à l’encontre de de l’article 174(1) de la loi N 2019/024 du 24 Décembre 2019 portant code général de la décentralisation. Cette loi dit : « Le conseil Municipal ne peut valablement siéger que lorsque les 2/3 de ses membres sont présents. ».

Aussi, lors de la dernière session convoquée le 30 Mai dernier, même si le Quorum a été atteint, 17/16 conseillers ont décidé de voter contre ce qui n’a donc pas permis une fois de plus que le vote de budget soit effectif. On peut comprendre ces conseillers qui accuse le maire d’agir seul. Celui-ci est accusé d’une gestion unilatérale du budget de la mairie car ils ne comprennent pas comment sur six mois d’arriérés de salaires le personnel de la mairie a fait pour perçevoir deux mois. Ils s’interrogent sur la source de cet argent. « Où est ce que le Maire a pu prendre de l’argent de l’argent pour payer deux mois de salaire alors que le budget 2022 n’est pas voté ? » s’interrogent plusieurs conseillers qui y voient une autre preuve de malversation financières du Maire.

Pendant ce temps, le Maire lui n’en a rien à foudre et ne pas avoir à convaincre qui que ce soit car, pour lui, toutes ces accusations sont infondées et prévient qu’il ne cèdera à aucun chantage de ces conseillers qui veulent le voir tomber. Le maire assure qu’une troisième session du conseil municipal consacrée au vote du budget sera convoquée et cette fois le préfet va veiller à la tenue de celle-ci. Aussi, le Maire déclare avoir été traduit et blanchi devant le tribunal criminel spécial et à la brigade du contrôle du Minddevel en Novembre 2021. Ce qui rend les accusations des conseillers sans effets sur lui d’après lui et, selon lui, c’est son bon travail et son infranchissabilité qui cause cela. « Ils m’accusent et me diffament parce que je ne leur laisse pas l’occasion de voler » déclarait le Maire BEJEDI NDAME Justin qui assure aussi que les marchés sont en train d’être passés devant la commission des marchés.

Cette affaire est loin d’être terminée…