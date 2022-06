CAMEROUN :: Ferdinang Ngoh Ngoh et Samuel Mvondo Ayolo , deux moutons noirs du sérail :: CAMEROON

Ils occupent le haut sommet de l’Etat comme secrétaire général à la présidence de la République et Directeur du cabinet civil à la même présidence. Ils sont par conséquence impliqués dans le traitement des dossiers brulants du pays. Aussi, dans les hautes sphères de la République, des histoires se racontent, vraies ou fausses sur ces personnages.

Que se passe-t-il dans le sérail ? Jeune Afrique ouvre le décor d’une bataille larvée au sommet de l’Etat « Alors qu’un remaniement gouvernemental pourrait avoir lieu à l’issue de la compétition, début février, les deux collaborateurs de Paul Biya se livrent une guerre larvée. Objectif : obtenir la confiance du président ».

A l’instar du scandale baptisé par la presse « covidgate » portant sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie à corona virus. Piloté par le secrétariat de la présidence, plusieurs membres du gouvernement ont été discrètement auditionnés cette semaine à leur cabinet par des enquêteurs du Tribunal criminel spécial (TCS), une juridiction compétente en matière de répression de la grande criminalité économique et financière.

Ainsi, 23 départements ministériels se sont partagé 128,2 milliards de F CFA de dotations, soit 71 % des 180 milliards de la dotation globale du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus. Saisis par les auditeurs, seuls 19 ministères ont répondu à la demande d’informations à la fin septembre 2020.

Pour ce qui est de Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil, Jeune Afrique écrit « Écarté de la task force, constituée par Ngoh Ngoh, chargée du suivi des chantiers de construction des infrastructures de la CAN – un programme d’investissement de 500 milliards de F CFA (762,2 millions d’euros) –, Mvondo Ayolo a pris sa revanche lors du match d’ouverture. Organisateur de la cérémonie à laquelle avait pris part Paul Biya, le directeur du cabinet civil »

Le journal Patriote Hebdo, paraissant à Yaoundé la capitale du Cameroun crie à la Discréditation de Mvondo Ayolo et parle des « ‘’ tontons flingueurs ‘’ à la manœuvre ». Pour le journal, Dans l’application fidèle des instructions du président Paul Biya, le ministre, directeur du Cabinet civil de la présidence continue de s’attirer les foudres de ceux qui rêvent de cette haute charge, des anges déchus, et la grande colonie de jaloux et aigris. Et c’est en vendeur et négociateur du blé qu’il est présenté aujourd’hui...

Sur le terrain de l’action, l’Assainissement du fichier solde et des personnels de l’Etat bat son plein. Le journal Réalités Plus paraissant à Yaoundé indique que «Le ministre Joseph Le demande l’intensification de l’opération ».

Tous les membres du Comité de suivi de l’opération venus de tous les ministères étaient autour du ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative ce 2 juin 2022 pour évaluer le chemin parcouru dans cette opération ô combien difficile d’assainissement du fichier des personnels.

L’Etat perd beaucoup d’argent avec des agents fictifs, il faut aller vite dans le nettoyage des fichiers, a recommandé Joseph Le à tous les participants aux travaux. Dans son allocution d’ouverture, le ministre a redit la détermination du gouvernement à avoir un fichier des personnels propre pour maitriser le fichier solde.