CAMEROUN :: Hôpital Laquintinie de Douala : Une mère et ses triplés séquestrés pendant quatre mois :: CAMEROON

Retenus pour non-paiement d’une facture à hauteur de 1, 250 million Fcfa, Nzie Awawou et ses enfants ont finalement été libérés sur instruction du MINSANTÉ.

L'information faisant état de la séquestration à l'Hôpital Laquintinie de Douala, d'une femme mère de triplés et de ses nouveau-nés a fait le tour des réseaux sociaux. Selon lesdites informations, la mère d'enfants et sa progéniture y étaient retenus depuis le mois de février suite au non-paiement de la somme de 1,250 million Fcfa, représentant le montant de la facture des soins administrés à ses enfants. A l'Hôpital Laquintinie où le reporter de Mutations s'est rendu en milieu d'après-midi du mercredi, 1er juin 2022, l'information est sur toutes les lèvres. Cependant, la dame au cœur de cette affaire ne s'y trouve plus. Ses triplés et elle ont quitté l'hôpital après le règlement de sa facture par le ministre de la Santé publique, apprend-on.

Sur place, le reporter est informé de ce que la femme a donné naissance à ces trois enfants dans une autre formation hospitalière. Les enfants présentant une situation de détresse respiratoire, les nouveau-nés et leur maman sont alors transférés à l'Hôpital Laquintinie de Douala afin de bénéficier des soins appropriés. Ce qui sera fait. Dans une mise au point faite sur la page Facebook de l'Hôpital Laquintinie, la direction de cette formation hospitalière de deuxième catégorie explique :

«L'hôpital Laquintinie tient à faire savoir que dame Nzie Awawou est arrivée en février dernier et a délivré les triplés prématurés (6 mois), présentant une importante détresse. Ils ont magistralement et immédiatement été pris en charge à travers la politique de bon Vert de l'hôpital Laquintinie. Parvenue à la fin de cette prise en charge soldée par une santé parfaite de la mère et de ses trois enfants, une réduction de 50% de la facture globale de 1,250 million Fcfa a été accordée par la direction de l'hôpital ».

Cependant, ne pouvant toujours pas régler le reliquat, elle décide, indique l'hôpital, de lancer un appel à l'aide qui est parvenu jusqu'au ministre de la Santé publique qui décide immédiatement de régler, le mercredi 1er juin 2022, le forfait restant. Par conséquent, dame Awawou et ses enfants ont regagné le domicile familial le même jour dans l'après-midi.

La direction de l'hôpital déplore cependant le fait que plusieurs de leurs patients refusent de payer leurs soins en trouvant désormais refuge dans les réseaux sociaux. «Ce qui est de nature à perturber la politique de prise en charge directe sans condition appliquée depuis quelques temps à l'hôpital Laquintinie, et qui permet de sauver énormément de vies », regrette l'hôpital.

Commerçante de profession et exerçant au Marché central de Douala, cette mère de 32 ans n'a pas manqué de remercier le MINSANTÉ. Elle qui dit avoir dépensé toutes les économies du couple (son mari est chauffeur de taxi) pour la naissance de ces triplés.