Le BIP 2022 présente un potentiel de 287 690 emplois

Le mercredi 1er juin 2022 a été l'occasion pour les responsables en charge des études, de la planification et de la budgétisation des administrations publiques, de recevoir les résultats ressortissant aux prévisions du potentiel emploi du Budget d’Investissement Public (BIP) 2022

À en croire les résultats d'une étude présentée au cours d'une cérémonie présidée au Cradat à Yaoundé, par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle ( Minfop ), Issa Tchiroma Bakary, le BIP 2022 devrait générer en tout, 287 690 emplois. L'étude a été réalisée par le gouvernement camerounais, avec l’appui technique du Bureau International du Travail (BIT), et a été présentée aux responsables des études, de la planification et de la budgétisation des administrations publiques, représentées par leurs différents experts en la matière.

Plus exactement, le document parle de 18 210 cadres, plus de 60 000 techniciens et 208 674 ouvriers, pouvant être générés par le BIP 2022. Enveloppe totale de 1550, 3 milliards de FCFA, le BIP 2022 se décline en 211 actions, 611 projets et 8218 travaux à réaliser. Pour être plus précis, il s'agit précisément de la construction des routes, des pistes dans les zones rurales, de la construction des bâtiments publics, des forages, des points d’adductions d’eau potable.

Lutte contre un chômage endémique

Le potentiel d’emplois susmentionné devrait contribuer au regressement du chômage. Aussi est-il adossé sur des investissements. Il importe cependant que par le truchement du BIP 2022, << qu’on ait la possibilité de recruter des Camerounais », comme l'a souhaité Issa Tchiroma Bakary le Minfop.

Pour la directrice de l’équipe d’appui technique de l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour l’Afrique centrale, sa vision du potentiel emploi porté par le BIP 2022, cadre avec celle du gouvernement camerounais. « Il s’agissait de voir comment à travers l’investissement public on pouvait maximiser la création d’emplois contre le chômage des jeunes. Le BIT a accompagné le gouvernement à élaborer cet instrument, afin de pouvoir déterminer les secteurs qui présentent le plus grand potentiel d’emplois en utilisant les approches. Mais il faut également renforcer le potentiel », a cependant précisé Aminata Maiga.

Pour le volet répartition des régions à fort potentiel d’emplois prévus dans le BIP 2022, le Centre arrive en tête avec 51 390 emplois, soit 18% de l’ensemble des prévisions. Le reste des régions se partagent les 82% restants, dont compris l’Adamaoua, avec le plus faible potentiel estimé à 3 611 emplois. Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui a échangé avec le représentant du Groupement interpatronal du Cameroun ( GICAM ), n'a pas manqué d'encouger les Camerounais à apprendre des métiers plus pratiques comme la chaudronnerie, la plomberie, l'électricité, la maçonnerie, pour maximiser les chances d'être employés dans le cadre des travaux d'investissement issus du BIP 2022. Le membre du gouvernement a aussi souhaité que les experts des différentes administrations aient une préférence pour des projets nécessitant des HIMO, techniques qui consistent à employer un maximum de main d’œuvre locale pour l'exécution des travaux d'infrastructures.

La bonne application de toutes ces précisions pourrait drastiquement réduire le chômage, mais à condition d'avoir des Camerounais de plus en plus formés aux métiers appropriés aux travaux d'infrastructures.