Dschang: Les étudiants doivent désormais « payer pour la décoration » de la salle de soutenance

C’est la substance du communiqué datant du 2 juin 2022 et signé du Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'université de Dschang, à l'adresse des étudiants inscrits en Master II Professionnels et Scientifiques de ladite Faculté

Les étudiants doivent désormais payer pour la décoration de la salle devant abriter les soutenances, contre reçu de l’Établissement

L'intégtrlité du communiqué