MONDE ENTIER :: LaLiga et l’Institut Cervantes de Dakar lancent un dictionnaire du football Espagnol-Wolof-Pulaar .. :: WORLD

Ce lancement coïncide avec un formidable climat de triomphes footballistiques pour le Sénégal, ainsi qu’avec l’événement culturel le plus important de l’année : la Biennale de Dakar 2022.

LaLiga, l’Institut Cervantes et l’Ambassade d’Espagne au Sénégal célèbrent les triomphes récents des footballeurs sénégalais et la Biennale de Dakar 2022 avec le lancement d’un dictionnaire du football espagnol-wolof-pulaar-seereer-diola. L’objectif de ce dictionnaire est de promouvoir l’apprentissage de l’espagnol au Sénégal et dans divers pays frontaliers où ces langues maternelles sont parlées, grâce à la puissance du football et la connaissance des équipes et joueurs les plus célèbres d’Espagne.

Ce dictionnaire contient des descriptions et informations concernant les clubs, joueurs, stades, compétitions, terminologies du football et autres phrases utiles au quotidien, avec des textes en espagnol et en wolof/pulaar/seereer/diola présentés côte à côte et d’une manière colorée et attrayante.

Selon Ramata Thiam, déléguée de LaLiga Global Network au Sénégal, « ce projet est né d’une collaboration entre les institutions pour faciliter l’apprentissage de l’espagnol, ainsi que la connaissance de la culture et du football espagnols à travers les langues maternelles les plus populaires au Sénégal. C’est un nouveau bel exemple de collaboration entre LaLiga et des organismes publics comme l’Institut Cervantes et l’Ambassade d’Espagne ».

L’Institut Cervantes est l’institution publique créée par l’Espagne en 1991 pour promouvoir à travers le monde l’enseignement, l’étude et l’utilisation de l’espagnol et pour contribuer à la diffusion des cultures hispaniques à l’étranger. L’Institut et LaLiga se sont déjà associés à diverses occasions pour produire des dictionnaires du football similaires en chinois, arabe, hébreu et indonésien, mais également pour organiser des cours de football et d’apprentissage des langues dans des pays comme le Maroc et le Japon. Pour son directeur NéstorNongo, le sport et la culture sont des facteurs qui unissent les peuples et favorisent la coexistenceharmonieuse entre nations. Et c’est pourquoi ce dictionnaire constitue une grande opportunité pour rapprocher encore plus l’Espagne et le Sénégal.

L’Ambassade d’Espagne au Sénégal a tenu un rôle important dans le développement de ce projet. Pour l’ambassadrice Olga Cabarga, « c’est une réalité indéniable que le premier contact de nombreux Sénégalais avec des Espagnols s’accompagne de questions comme ‘Barcelona ou Real Madrid ?’ et à partir de là une complicité ou une prétendue rivalité se crée, en définitive un rapprochement. » Et grâce à la contribution de l’ambassade, ce dictionnaire espagnol-wolof-pulaar-seereer-diola a vu le jour.

Ce dictionnaire parviendra aux étudiants d’espagnol sur le territoire du Sénégal. Ainsi des exemplaires seront envoyés aux départements de philologie hispanique dans les universités, aux bibliothèques principales et aux grandes institutions culturelles sénégalaises. Il sera également disponible en ligne en format téléchargeable, et gratuitement, pour toute personne intéressée par la langue et la culture espagnoles ainsi que par les langues maternelles les plus populaires au Sénégal.