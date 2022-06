CAMEROUN :: Un militaire retrouvé mort à Yaoundé :: CAMEROON

La dépouille a été gardée à la morgue du Centre de formation technique des armées (CFTA) à Ekounou.

Mauvaise nouvelle à digérer pour le bataillon d’honneur et protection (BHP) de la brigade du quartier général (Bqg), à Yaoundé. Hier, 1er juin, un soldat de rang de cette compagnie de musique se serait donné la mort. L’horreur s’est produite autour de 11h. Pourtant, au grand matin, des sources proches du défunt témoignent qu’il s’était rendu normalement à son lieu de travail.

Malheureusement, de retour à son domicile, il aurait décidé de s’ôter la vie. « Il y a une heure on communiquait ensemble. Il était au camp avec certains collègues. 1h après qu’il soit rentré, on apprend qu’il est mort. On nous informe qu’il a acheté une bouteille de jus dans laquelle il aurait introduit un produit. Il a bu. On ne connait pas exactement ce qu’il a ajouté dans cette boisson avant de boire », a confié une source.

Après avoir consommé cette boisson, le soldat n’est pas décédé sur le champ. « Il n’est pas immédiatement mort. Il a eu le temps de rédiger une lettre qu’il a laissé à son épouse. Nous étions avec lui à la garnison militaire. Mais, il n’a pas survécu. Il se trouve qu’il avait des problèmes. Il a donc dit à son épouse qu’il préfère mourir », poursuit la même source.

En attendant que des mesures soient prises pour en savoir davantage sur les causes de sa mort, le corps du sergent repose à la morgue du Centre de formation technique des armées(CFTA) à Ekounou, dans l’arrondissement de Yaoundé Iv. Le militaire et sa famille résidaient au quartier Ngoa-Ekelle. Il est de la promotion 2011.