CAMEROUN :: Drame à Douala : Il se pend dans sa chambre :: CAMEROON

C'est un drame atroce qui s'est produit le 31 mai dernier dans le paisible quartier de Newton-Aéroport, situé dans le 3e arrondissement de Douala. Un malheur que l'on ne souhaiterait pas à son pire ennemi...

Un jeune homme de 22 ans a décidé de mettre fin à ses jours par pendaison, laissant sa famille dans le désarroi le plus total.

La jeune victime qui vivait seule s'était cloîtrée dans sa chambre et ne s'était plus manifestée depuis quelque temps. Son absence prolongée de la mini-cité et l’odeur qui sortait de sa chambre ont attiré l’attention de ses voisins. Ces derniers ont défoncé sa porte pour retrouver sa dépouille.

Le corps de la victime a été enlevé après les formalités d'usage par les sapeurs-pompiers et gardé dans une morgue de la place. Une enquête est ouverte par la police qui indique avoir retrouvé une lettre du suicidaire dans laquelle elle explique son acte, sans toutefois la dévoiler.