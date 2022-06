CAMEROUN :: UNE NOUVELLE AGENCE UBA OPERATIONNELLE A BIYEM-ASSI :: CAMEROON

La 21e agence de la banque UBA-Cameroun a officiellement ouvert ses portes au public le mercredi 25 mai 2022. La cérémonie d’inauguration a été présidée par l’adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Yaoundé VI, Roger Bruce Ntomba, avec à ses côtés la directrice de la banque du détail, Rose Bonny Wonja et la directrice régionale Françoise Dion.

L’objectif est de se rapprocher davantage de sa clientèle et de bancariser au maximum la population de l’un des plus grands quartiers populeux de Yaoundé, qui est relativement jeune. Tous les services sont digitalisés, avec deux guichets automatiques à l’agence et un autre à Tradex Simbock.

UBA-Cameroun veut également apporter aux clients les mêmes services (dépôts, transferts internationaux, retraits d’argent, ouverture de comptes courants, de comptes pour les enfants ou pour les étudiants, paiement de la pension des étudiants…) que ceux qui se font par exemple à Hippodrome ou à Nkolndongo. Construite sur une superficie de 300 m², la nouvelle agence est située au lieu-dit Total Jouvence.

Elle ouvre de lundi à vendredi (de 8h à 16h30) et le samedi (de 9h à 15h). Avec l’agence de Biyem-Assi, UBA-Cameroun conforte sa position de banque leader avec sept agences fonctionnelles à Yaoundé.