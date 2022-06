CAMEROUN :: Témoignage de Simon Pierre Ndongo Minsoko sur Jacques Nguea ancien Lion décédé le 31 mai 2022 :: CAMEROON

L’ancien Lion indomptable Jacques Nguea Enongue est décédé le 31 mai 2022 à Yaoundé de suite de maladie, à l’âge de 66 ans. Simon Pierre Ndongo Minsoko, Historien du football lui a rendu hommage.Lisez plutôt

"Le malheur du Cameroun, c'est d'avoir connu tardivement la télévision. Les jeunes de moins de 40 ans ne savent pas ce qu'ils ont raté avant 1985.

Certains joueurs comme Nguéa faisaient des choses qu'on ne voit plus de nos jours. La fameuse roulette de Zidane était un geste très banal chez cet ancien joueur de l'Ouragan de Loum, qui aimait bien jouer sur la ligne.

Avec sa vitesse et ses allonges élastiques, il était un véritable poison pour les défenses.

Manga Onguéné a marqué ses plus beaux buts avec les centres variés: pied gauche, pied droit, intérieur, extérieur du pied de cet ailier. Jean Monny me disait un jour que quand Nguéa centrait, avant même que le ballon lui parvienne et qu'il marque, il avait déjà crié "merci A Mongo" tellement ses centres étaient purs et limpides.

Un joueur comme celui- là, arrivé au Canon en 1974, plafonnait déjà en 1982. Il avait tout gagné en Afrique exception faite de la CAN.

En Espagne, le système défensif de Jean Vincent l'a contraint à jouer pratiquement comme latéral.

Après 1982, Nguéa n'était plus assez motivé comme du reste beaucoup de joueurs de sa génération , pour qui, la coupe du monde était une consécration, une cerise sur la gâteau. »

Repose en Paix, l'artiste !!!"