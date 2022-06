CAMEROUN :: Un gang appréhendé à Batouri :: CAMEROON

Les membres soupçonnés d'assassinats ont été interpellés par les éléments de la gendarmerie locale.

Cinq personnes à savoir, Djafarou 26 ans, Hassan Boka 28 ans, Abdou Boka 30 ans habitants de Garoua-Sambe, Hassan Sali 29 ans domicilié à Tapare et enfin Aliou Chouaibou 24 ans résidant à Mandjou ont été interpellés et présentés par la gendarmerie à la presse le 27 mai dernier à Batouri. En effet, c’est dans la localité de Ndongue, située à 70 km de Batouri, chef-lieu du département de la Kadey à l’Est que les éléments de la brigade terre de la gendarmerie ont mis la main sur un redoutable gang de malfaiteurs. La bande est soupçonnée d'une série de meurtres à l'aide du fusil de guerre AK-47.

Leur premier forfait d’après les sources locales remonte au 1er mai 2022. Ils auraient à cette date abattu froidement une victime, un jeune collecteur d’or au nom de Mocktar Bababou et récupéré son butin à Ndongue. Après ce forfait, le même gang est soupçonné d’avoir coupé la route dans la localité pendant près de six heures de temps, dépouillant au passage tous ceux qui transitaient par là. Une opération facilitée par la non couverture de la zone par le réseau téléphonique.

Selon le lieutenant Nobel Nguimbous Ndjependa de la compagnie de gendarmerie de Batouri, «près de 6 millions Fcfa auraient été emportés lors de ce forfait d’après les plaintes des victimes ». Le même gang est accusé d’avoir tué le 10 mai dernier Aladji Dahirou un autre collecteur d'or de la même localité emportant avec eux une grosse somme d'argent et des grammes d'or. C’est ainsi qu’alertée, la gendarmerie va organiser une riposte avec la collaboration des populations locales pendant laquelle l’un des suspects est reconnu par ses victimes dans le centre-ville de Batouri.

Ces dernières vont alerter le commandant de brigade terre, l'adjudant-chef major Pierre Mirihoul. Le suspect, apprend-on est passé aux aveux et a dénoncé ses complices qui seront débusqués dans la forêt par une forte équipe de gendarmerie. D’après le lieutenant Nobel Nguimbous Ndjependa l'arme de guerre AK-47 qui les servait de bouclier a été récupérée à Mandjou, dans le département du Lom et Djerem avec le reste de la bande. « Avec le démantèlement de ce gang, la commune de Batouri vient de se débarrasser d'un groupe très dangereux et le plus recherché ces deux derniers mois par nos services spéciaux », se réjouit la gendarmerie de Batouri.

Les populations de Ndongue peuvent désormais vaquer sereinement à leurs occupations. Les cinq suspects sont à la disposition du commissaire du gouvernement près du Tribunal militaire de Bertoua.