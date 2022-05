CAMEROUN :: Le Ministère de la Défense communique :: CAMEROON

Sur la base d'informations préalablement recoupées, et grâce à la collaboration des populations, Un détachement composé d'Éléments de nos Forces de Défense et de Sécurité a engagé depuis la matinée du dimanche 29 mai 2022, une opération d'approche d'un refuge terroriste à ASHONG, arrondissement de BATIBO, département de la MOMO, région du NORD-OUEST.

A l'approche de nos hommes dans la soirée du lundi 30 mai 2022, des terroristes lourdement armés ont ouvert un feu nourri pour stopper leur progression, tandis que certains de leurs camarades tentaient de s'échapper avec les otages retenus en captivité dans leur repère.

La riposte appropriée et professionnelle des éléments des Forces de Défense et de Sécurité a permis de les mettre hors d'état de nuire avec,à la clé le bilan ci-après :

-Plusieurs otages libérés, dont Madame la Sénatrice Elizabeth Regina MUNDI ;

-Une dizaine de terroristes neutralisés, et plusieurs autres blessés et en fuite ;

-Trois (03) terroristes capturés ;

-Plusieurs fusils d'assaut et des munitions de divers calibres saisis ;

-14 Engins Explosifs Improvisés saisis et désamorcés ;

-Un véhicule pick-up tout terrain utilisé par la bande terroriste saisi ;

-Le véhicule de Madame la Sénatrice Elizabeth Regina MUNDI récupéré.

Nos vaillantes Forces de Défense et de Sécurité, engagées pour la Défense de notre intégrité territoriale, la protection des populations et leurs biens, ainsi que la restauration de la paix partout où elle serait menacée sur l'ensemble du triangle national, sont déterminées à poursuivre leurs missions avec courage, honneur et fidélité.

Elles savent pouvoir compter sur la collaboration constante des populations et de toutes les Forces vives du Pays.

Enfin, il y' a lieu de relever que le Haut Commandement veille de près sur le respect des règles d'engagement et de Droit Humain dans la conduite des opérations./-

(é) Capitaine de Vaisseau Cyrille Serge ATONFACK GUEMO

Chef Division Communication

Ministère de la Défense.