CAMEROUN :: Casses de Dikolo: La tête du préfet du Wouri réclamée :: CAMEROON

La communauté autochtone Sawa souhaite le départ de Benjamin Mboutou considéré comme ici comme leur bourreau

Depuis plusieurs jours , la ville de Douala vibre au rythme des mouvements autour des casses perpétrées dans le village Dikolo

Des casses qui ont causé un grand mécontentement du côté du peuple Sawa qui sur le coup a convoqué une assemblée générale extraordinaire du Ngondo samedi 28 Mai à la salle de fêté d’Akwa.

Un seul point etait a l’ordre du jour de cette assemblée générale extraordinaire : le point sur les casses de Dikolo.

Pour la circonstance, de divers avis ont été recueillis au sujet de ce qu’il convient de qualifier » l’affaire Dikolo » où des centaines de familles ont été brutalement éjectées de leurs maisons d’habitations soit disant au profit d’un projet de construction d’un établissement hôtelier.

Le peuple Sawa estime que beaucoup d’erreurs ont été commise dans ce dossier et qu’il est souhaitable que l’administration revoie toutes les décisions qui avaient été prises sur ce sujet . C’est dans cet élan que plusieurs dignitaires de la communauté sawa ont exprimé leur désir de voir Benjamin Mboutou , le préfet du Wouri éjecté de son siège. Ils considère ce dernier comme l’instigateur de tout ce désordre. « Le préfet a détruit à son compte personnel … faut que ce préjudice soit réparé. Nous demandons son départ immédiat… on ne peut pas aller à l’apaisement lorsque notre interlocuteur demeure notre propre bourreau » lance Elimbi Lobe Abel, fils Sawa.

Par ailleurs, Pour Abel Elimbi Lobé, l’État du Cameroun dit n’avoir pas exproprier les populations. Par conséquent le préfet doit réparer ce préjudice, dit- il.

D’après Achille Kotto un autre fils Sawa , rien ne sera plus comme avant . Le peuple Sawa est désormais debout. La force, les initiatives, le cœur et la volonté y sont associés pour exiger réparation. A la lecture de l’article 2 d’un décret présidentiel signé, sa majesté kingue Ejangue Moudoubou chef du village Bonassama , il y’a que l’État ou les entités publiques qui peuvent solliciter de l’État, une expropriation pour réaliser un projet d’intérêt général. A l’instar des routes, des hôpitaux, de l’école … Ce gardien de la tradition Sawa relève que cette terre appartient à la communauté Sawa . Vu que le canton Bell existe depuis 400 ans … Et selon lui le Cameroun a été créé seulement en 1957 par un décret français. La communauté Sawa compte passer à l’action avec l’onction des chefs supérieurs Sawa…une affaire qui est loin d’être terminée.