Le clivage droite/gauche,notion importée de la France. Est il applicable au Cameroun et en Afrique ? :: CAMEROON

La réponse de Djeukam Tchameni. Les sociétés - démocratiques ou non- ont toujours eu des offres politiques multiples. Dans les efforts de faire du sens de ces différentes offres les scientifiques les ont classifiées en des catégories dont les frontières ne sont pas étanches mais qui permettent de faire du sens et de situer une offre par rapport a l’autre.

En dehors du fait que nous utilisons la langue de notre colon pour mener ce débat, les notions évoquées n’ont rien de français. Sur tout échiquier politique, les scientifiques ont constaté que certaines offres donnaient une priorité à la LIBERTÉ – notamment la liberté des faire les affaires- pendant que d’autres focalisaient leur attention sur l’EGALITÉ sociale. Pour faire simple, ils ont décidé d’appeler les premiers, politiciens de droite (néolibéraux, social-libéraux, etc…) et les seconds, politiciens de gauche (socio-démocrates, Socialistes, Communistes, etc.).

Bien sûr que de pays à pays ces vocables désignent des familles politiques très diversifiées, mais cette classification permet au moins dans un pays donné de situer une offre par rapport à une autre.

Dans le cas du Cameroun et de l’Afrique noire, on définira comme offre de droite, tout programme qui sur les questions de souveraineté s’accommode avec les relations de dépendance vis-à-vis de la France et des autres puissances étrangères. Vous verrez les leaders de ces organisations aller chercher en occident les appuis pour prendre ou garder le pouvoir.

Sur la question de la construction de la conscience nationale, ils sont- à l’instar de leurs maîtres à penser occidentaux - porteurs de projets ethnicistes et clivants ; Ils manipulent sans vergogne toutes les formes de repli identitaire et conçoivent la nation comme une amalgame irréconciliable de tribus engagées dans une bataille féroce pour des parts du gâteau national ou se regardant en chiens de faïence dans l’attente du prochain génocide.

Sur le plan économique, ils sont des disciples des penseurs néolibéraux d’outre atlantique. Ils s’alignent avec empressement derrière les thèses « responsables » du FMI et de la Banque Mondiale et n’hésitent pas à expliquer la pauvreté par la paresse congénitale des nègres, ou au mieux par la corruption des élites africaines rivales. L’occident n’est aucunement responsable des néfastes conséquences ses 500 ans d’esclavage, de colonisation et de néocolonialisme. La faute revient aux africains eux et accesoirement aux imperialistes sino-russes

A contrario, on pourrait qualifier de Gauche, toute offre politique qui fait de la souveraineté nationale sa bataille prioritaire. Aux premières pages du programme, on parlera de la rupture des liens de dépendance avec les anciennes puissances coloniales.

On mettra ensuite l’accent sur le développement de la conscience nationale comme une ensemble de VALEURS inspirées de notre passé commun et pouvant servir de fondation à notre avenir ensemble fait de prospérité nationales et de puissance continentale.

Les questions

micronationales, régionales et locales seront certes prises en compte mais sont traitées comme des « contradictions secondaires ».

Sur le plan économique, le néolibéralisme, mère de toutes les exploitations et inégalités sociales est rejetée. Des programmes sociaux qui promeuvent le plein emploi, l’éducation gratuite, la santé pour tous, l’habitat décent, le respect des femmes, la prise en compte des enfants et des populations défavorisées, etc.. sont mis en avant.

Donc non seulement le clivage droite/gauche n’est pas une « pomme de France », mais cette notion permet de clarifier la confusion que les charlatans politiques ont réussi a installer sur la scène camerounaise pour camoufler leurs sombres desseins.

Les offres politiques qui dominent la scène politique et médiatique aujourd'hui, au pouvoir (rdpc, undp, fnsc,...) comme dans ce qui fait office d'opposition (Ambas, Mrc,Pcrn,.....) sont essentiellement des offres de droite

La société civile est dominée par des organisations financées par les officines occidentales

Le Cameroun souffre de son manque de diversité idéologique

Djeukam Tchameni