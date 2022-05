CAMEROUN :: PMUC : Toujours de gros gagnants :: CAMEROON

Comme d’habitude, le PMUC fait encore parler de lui de la plus belle des manières.

Ce mois de Mai qui s’achève a été un mois de réussite pour les parieurs du Pari Mutuel Urbain Camerounais (PMUC). En effet, en l’espace d’une semaine, plusieurs parieurs ont trouvé la bonne combinaison et ont ainsi décroché le pactole et sont devenus millionnaires. Ils ne sont pas les premiers et ils ne seront en aucun cas les derniers. Car, en effet, le PMUC fait toujours de gros gagnants. Depuis le lancement de ses activités en 1994, le PMUC reste fidèle à lui-même, il respecte ses engagements. A ce jour, aucun parieur ne peut dire qu’il a gagné et n’a pas été payé ou a été payé à moitié puisqu’au PMUC, le bien-être du parieur passe avant tout.

Mai 2022, un mois de gagnants

PMUC a fait de nouveaux millionnaires en l’espace de quelques jours. Pendant ce mois de MAI 2022, c’est 04 parieurs camerounais devenus millionnaires et plusieurs gagnant au PMUC car, il n’y a pas que les millions. En effet, au PMUC, les bonus comptent aussi ainsi que les désordres. De quoi ravir les parieurs et ne pas leur faire perdre espoir car, un jour eux aussi vont gagner gros. Ainsi donc, à part les nouveaux millionnaires, il y’a eu des milliers de gagnants au Cameroun. Des parieurs qui ont tenté d’avoir le 22 Mai dernier une part dans la cagnotte de 650 millions de la course du Grand Steeple-Chase de Paris mettant en compétition plusieurs sauteurs sur un parcours de 6000 m parsemé de 23 obstacles. Mais, seulement 03 parieurs au Cameroun ont pu trouver la bonne combinaison dans l’ordre et se sont donc partagés plus de 96 millions soit 32 083 900 FCFA par gagnant. Yaoundé et Bertoua comptent désormais chacune, un nouveau multi millionnaires leur rang.

Quelques jours après, le 24 Mai, un autre parieur Camerounais sera récompensé par le PMUC. Il faut avouer qu’il est fortement chanceux car il est l’unique à avoir trouver la bonne combinaison du Quinté+ sur la course Handicap plat, des 04 ans et plus couru sur 1400 m, prix des côteaux de la seine à l’hippodrome de saint Cloud. Il empoche donc 82 713 400 FCFA. Ceci serait aussi une récompense pour sa loyauté et sa constance car, il faut rappeler que c’est un parieur hippique de longue date qui aujourd’hui est multi millionnaire grâce au PMUC.

On gagne partout