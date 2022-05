CAMEROUN :: Patrice EKWE EDIMO SILO: « Le Prefet du Wouri doit quitter la ville de Duala » :: CAMEROON

Le 28 mai 2022, sur invitation du Gouverneur du Littoral à une réunion d’information concernant l’expropriation des autochtones de Dikolo-Bali – une délégation des Dualas constituée des Chefs traditionnels, des Députés du Wouri centre, des Elites et des familles déguerpies était présente – je cite le Gouverneur : « Qu’il me soit permis de vous remercier d’avoir répondu présents à cette réunion d’information visant à trouver les voies et moyens pour sortir de la crise sociale causée par le déguerpissement des habitants de la zone de Dikolo-Bali. Les casses conséquentes des maisons sur ce site pour la construction d’un édifice hôtelier ont créé un émoi certain au sein de la communauté belloise, au sein de la population de Duala, sans laisser indifférent le reste du monde par voie des réseaux sociaux et du Gouvernement de la république.»

A la fin de la réunion, le Gouverneur de la Région du Littoral a ordonné la suspension immédiate des travaux sur le Site de Dikolo-Bali pour un (1) mois. Il a été demandé dans ce sens au Préfet du Wouri de prendre les dispositions.

Quelle tromperie ! Quelle tartuferie ! La question n’est pas de savoir si on n’arrête les travaux, il faut bien sûr les arrêter. LA DEMANDE AUJOURD’HUI - POUR LES SAWAS - CE SONT L’ANNULATION PUR ET SIMPLE DU DECRET D’EXPROPRIATION ET LES REPARATIONS !

Nous considérons que les Chefs traditionnels Duala auraient dû sortir de la salle de réunion lorsqu’ils ont constaté la présence du Préfet : Pourquoi nos Chefs traditionnels Duala ont préféré rester dans la même salle avec ce criminel « Mr Hermann Benjamin Goring Mboutou », Préfet du Wouri, celui-là même qui a cassé des maisons et exproprié les autochtones. Ce Préfet a posé un acte de PROFANATION des TOMBES de nos ANCÊTRES (image plus haut). Pour rappel la « PROFANATION DES TOMBES EST CONSIDEREE DANS LE MONDE COMME UN CRIME CONTRE L’HUMANITE ! »

Pensez-vous que les Juifs auraient pu accepter d’être dans la même salle de négociation avec leur principal BOURREAU ? NON ! Nous Sawas, plus précisément, nous autochtones de Duala, avons-nous un « COEUR » ? Trop de compromissions tuent l’identité sawa ! A bon entendeur salut !

LE Préfet du Wouri, Monsieur Benjamin Mboutou doit partir !

Face à ce scandale foncier, le peuple sawa doit agir. Il doit y avoir des conséquences. Ces conséquences doivent être à la hauteur du choc, de l'affront, voire de l'humiliation, et elles doivent commencer par le Préfet du Wouri, Mr Benjamin Mboutou.

Nous voulons le voir partir de Duala. Ce Préfet a commis une agression immorale, odieuse, ignoble contre notre communauté, la communauté sawa. Il a causé assez de dégâts comme ça ! Chaque JOUR où Mr Benjamin Mboutou est encore préfet du Wouri, c’est un "danger certain" pour le Peuple Duala.

Ce Préfet ne peut plus et ne doit pas rester en poste un jour de plus, c’est une « menace imminente » contre la démocratie et le Peuple Duala.

La réunion initiée par le Gouverneur le 28 mai 2022 est une preuve de plus que le Préfet s'est détaché non seulement de son devoir, mais aussi de la réalité elle-même. Sa mission, c'est de représenter l'Etat, donc de protéger le peuple. Il a utilisé les pouvoirs de sa fonction, non pas pour protéger le peuple, mais pour le provoquer ! C'est tout simplement scandaleux ! Nous sommes face à un homme égoïste et orgueilleux !

Nous avons du mal à saisir pourquoi l’Etat continue à conforter ce Préfet qui, à plusieurs reprises, séquence après séquence, est une véritable provocation pour l’ensemble de la population Duala : hier, c’étaient Banya (Bonamoussadi) et le désordre qu'il a occasionné à la Chefferie de Bonambela Akwa, aujourd’hui, c’est le drame des autochtones de Dikolo-Bali à Bonanjo.

Comment peut-on encore soutenir un tel Préfet qui développe une conception paranoïaque de sa fonction et qui a choisi son « camp » qui n’est pas celui de la République ! Son maintien est une insulte à l’Etat de droit !

Si ces actions de Dikolo-Bali, suite à un décret illégal, bourré de plusieurs vices de forme ne constituent pas un motif de son départ, on se demande bien ce qui pourrait l’être !

Pour l’honneur et pour le respect de sa conscience, le Préfet, Mr Benjamin Mboutou devrait de lui-même décider de quitter ses fonctions de Préfet du Département du Wouri.

Les Camerounais et le monde entier se souviendront du 14 mai 2022 comme l'un des jours les plus sombres du Canton Bell, du Peuple sawa !

NON ! NON ! Nous Sawas, devons-nous reprendre ! Une commission ad-hoc pourquoi faire ? C’est une commission pour ENDORMIR le Peuple sawa debout ! Le pouvoir de Yaoundé commence à avoir peur des conséquences sociales !

Endormir le PEUPLE SAWA ! Le même scénario qu’avait appliqué le Premier Ministre en janvier 2022 : « rester tranquille, je vais m’occuper de vous », trois mois après, on connait la réponse : l’expropriation suivi de profanation des tombes.

Aujourd’hui, le Gouverneur du Littoral nous propose un mois de « paix civile » avec une commission ad-hoc.

C’est vrai qu’au mois de janvier 2022, il fallait protéger la « CAN (Coupe d'Afrique des nations de football) » au détriment des autochtones de Dikolo-Bali ! Aujourd’hui, la « PEUR » du pouvoir de Yaoundé d’un troisième « front » de guerre civile au Cameroun (Boko-Haram au Nord ; NOSO dans la zone anglophone et peut-être demain Duala le poumon économique du Cameroun.) Pour mémoire : les années 1990 avec les villes mortes !

Nous devons continuer les manifestations ! Seule notre mobilisation pourrait faire entendre raison la Présidence de la République ! Et entrainer l’annulation du décret d’expropriation et la restitution des terres aux autochtones de Dikolo-Bali.

Nous, Sawas, mais, pas seulement, tous les Camerounais doivent être au côté des autochtones de Dikolo-Bali, nous devons tout faire pour en finir avec ce système, un système de corruption qui tue le PEUPLE camerounais à petit feu !

Dikolo-Bali doit être le déclencheur d’une « LIBERATION » de ce système de « copains » et de « clan » !

Le scandale foncier de Dikolo-Bali avec un décret d’expropriation bourré de vice de forme pourtant évident doit nous faire entrer dans une nouvelle époque : « ETAT DE DROIT » VERITABLE !

Patrice EKWE EDIMO SILO

SAWA DE LA DIASPORA