HOMMAGE DU CAMEROUN ‘’AUX DIEUX ‘’ DES STADES AFRICAINS :: CAMEROON

« Au moment où nous nous apprêtons à célébrer le football africain, j’invite les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser massivement pour faire de la CAN 2021, la plus belle fête du football jamais organisée sur notre continent. » Paul Biya le 31 Décembre 2021



La fête était belle, très belle. Au-delà des satisfécits du président de la république son excellence Paul Biya, du président de la CAF et de la Fecafoot, plusieurs pays ont envoyé des délégations au Cameroun s’enquérir de l’expérience du pays de Samuel Etoo. Une CAN à 24 équipes, une première sur le continent .Le succès de cet évènement continental est le fruit d’un savoir-faire scientifique à un moment où les exigences sanitaires étaient de rigueur.



L’organisation de cette compétition était suivie sur le continent, plusieurs fédérations ont manifesté un intérêt particulier pour le savoir-faire camerounais en dépêchant des délégations. Une délégation du Comité d'organisation local de la CAN (Cocan) prévue en 2025 en Guinée était au Cameroun à l'effet de s'imprégner de l'expérience camerounaise en la matière. Apres la Guinée, le Cameroun a reçu les émissaires de la Cote d’Ivoire et de la Namibie. Respectivement organisateurs de la CAN 2023 et 2027.



Présenté au Grand public le 03 Janvier 2022, le livre « Hommage du Cameroun ‘’AUX DIEUX ‘’ des stades africains » dédicacé au président de la république par deux femmes universitaires est un recueil de témoignages d’acteurs de premier plan du football camerounais et Africains, des révélations des responsables du COCAN camerounais sur l’organisation .Ouvrage collectif sous la Co-direction des professeurs Justine Diffo Tchuenkam et Marcelline Nnomo Zanga , ce manuel de 332 pages en couleur célèbre le TOP 100 des meilleurs joueurs africains de Football.

C’est une bibliothèque du Football Camerounais qui sous la gouvernance du président Paul Biya a enchaîné des succès, faisant du Cameroun « Le Brésil d’Afrique » pour citer Samuel Etoo .