A Monsieur le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre Délégué à la Présidence de la République spécialement chargé de la Gendarmerie

DENONCIATION D’UNE DETENTION ARBITRAIRE AINSI QUE DES ACTES D’ABUS, DE TRAFICS D’INFLUENCE, PAR LA COMPAGNIE DE GENDARMERIE D’AMBAM

Transmission de la requête en demande d’assistance, du citoyen EKANG NDJE ELIE

Monsieur le Secrétaire d’Etat,

En vous renouvelant mes encouragements citoyens et fraternels, je me fais un urgent devoir, de vous transmettre dans l’urgence à toute fin d’intelligence considération, la requête en demande d’assistance, que m’a fait parvenir, le citoyen EKANG NDJE ELIE, lequel souffre le martyr de brutalités morales et physiques à la compagnie de gendarmerie d’Ambam dans le ressort territorial de vos services de la Région du Sud.

Le citoyen EKANG, sous toute réserve, semble être victime, avec d’autres compagnons d’infortune, de manipulations insidieuses consécutives à une histoire de terrain. C’est le lieu d’éveiller une fois de plus votre saine attention, sur le comportement de certaines unités dans les zones retirées, dont les responsables fonctionnent comme de véritables gangsters hors de tout contrôles, rackettent, violent les droits des citoyens, et usent et abusent des gardes à vue dans des cellules infectes pour extorquer des fonds, pratiquer le chantage et dresser ensuite des rapports inappropriés.

En dépit de tout, le corps de la gendarmerie comprend en son sein, de valeureux soldats rompus dans la discipline et faisant preuve d’un professionnalisme et d’un patriotisme dont a pu constater le sacrifice sur le front du maintien de l’ordre et de la défense de la patrie.

C’est pourquoi, en vous saisissant, je suis d’avance rassuré que votre autorité saura en toute promptitude, diligenter une enquête sui s’impose dans ce cas précis.

Dans l’attente, ma haute considération./.

PJ : 1