CAMEROUN :: Affaire de corruption impliquant la SNH et la SONARA: La lettre du médiateur universel au PM :: CAMEROON

SE. MONSIEUR JOSEPH DION NGUTE PREMIER MINISTRE

Exigence d’une communication gouvernementale urgente, sur les accusations de corruption portées contre des responsables de deux entreprises publiques stratégiques, SNH et SONARA

Monsieur le Premier Ministre,

En vous renouvelant mes encouragements ainsi que mon indéfectible attachement aux efforts de toute nature pour défendre, sauvegarder, préserver et promouvoir l’image de notre pays, j’ai l’honneur de me référer avec empressement à votre autorité, en tant que chef du Gouvernement.

Je viens éveiller votre précieuse attention, sur l’apparition dans les médias internationaux, repris par les médias nationaux ainsi que par des hommes politiques et des leaders d’opinion, d’informations faisant état d’une affaire grave de corruption, portant sur plusieurs milliards de Francs Cfa, et mettant nommément en cause, deux entreprises publiques nationales. Il s’agit en l’occurrence de la Société nationale des hydrocarbures (SNH), et la société nationale de raffinage (SONARA).

Je reste dans la présomption d’innocence, de même que la présomption de la bonne foi, pour ce qui est des responsables éventuellement impliqués, dont l’identité n’a pas été révélée. Sous réserve de prendre connaissance des contours, articulations, mécanismes et autres détails précis de l’affaire, Je veux anticiper pour croire, que personne ne s’est risqué de compromettre aussi insidieusement, l’image et les intérêts de notre pays par une conduite criminelle.

C’est pourquoi, Excellence, et afin que la campagne médiatique engagée, soit contrée au moyen d’arguments, d’explications et de clarifications fortes, honnêtes et sincères, une communication du gouvernement au plus haut niveau, s’impose avec une urgence cruciale.

Très hautes et patriotiques considérations./.