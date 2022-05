CAMEROUN :: Message de Mbamy de Fochada à l’occasion de la célébration de la fête des mères :: CAMEROON

LE MESSAGE QUE CETTE FETE DES MERES NOUS INSPIRE: nous avons l’obligation de nous battre pour changer la condition des noirs dans le monde, libérer l’Afrique de toute domination et exploitation, et rattraper le retard de l’Afrique face aux autres continents et suivants ses paradigmes en moins de cinq décennies.

Au moment où nous célébrons ce jour les mères, nous ne pouvons rester indifférent face aux malheurs et difficultés qui sont le lot quotidien des enfants des femmes. Nos mamans et mères adorables, ne sont pas sacrifiées ainsi en perpétuant l’espace et la vie, afin que leurs enfants vivent cet enfer sur terre, ou pour que les africains que nous sommes soyons comme condamnés à ce triste sort qui est notre statut par le système mis en place par l’oligarchie capitaliste et impérialiste pour exploiter, dominer, piller et violer l’Afrique, parfois avec la complicité des nôtres.

Les enfants d’Afrique et de sa diaspora, et principalement les fils du Cameroun, doivent se donner la main, s’unir et collaborer sainement pour leur libération commune du joug de leurs oppresseurs, sur la base des concepts comme l’intégration, l’union, la solidarité, la concorde, la paix et la stabilité.

Mais comment peut-on réaliser et réussir l’intégration nationale quand tous les aspects de la vie au quotidien sont tribalisés et que ce sont les anti valeurs qui sont promues comme les normes, en plus de la politique du deux poids deux mesures, dans les pays africains ?

Tant que la vision et le sentiment nationaliste prônés par les premiers fondateurs et dirigeants de l’UPC au Cameroun, ne seront pas notre boussole pour l’édification de la nation camerounaise, il n’y aura pas de paix véritable et encore moins de stabilité, régionale, nationale et continentale.

Nous pouvons, pour la poursuite et satisfaction de nos intérêts personnels et égoïstes, continuer à faire cette politique de l’autruche, face aux problèmes et maux qui minent notre société, mais ce déni nous rattrapera toujours, en hypothéquant notre futur à tous, générations présentes et futures.

C’est pourquoi, nous devons nous mettre tous ensemble, avec la Convergence Panafricaine, qui propose une troisième voie, pour achever le processus de décolonisation totale et de désalienation radicale du Cameroun et de l’Afrique.

C’est la voie pour la libération totale, l’indépendance réelle et la souveraineté entière de chaque pays en Afrique et de la mobilisation des ressources et compétences en Afrique et dans la diaspora pour libérer l’Afrique, la développer et rattraper son retard en moins d’un demi-siècle.

Cela passe par la révolution panafricaine libératrice qui s’impose à nous tous, comme la tenue des Etats généraux de la République, cadre légitime et légal dans lequel nous devons nous doter des institutions et des lois qui nous ressemblent et nous assemblent pour l’atteinte de nos objectifs communs.

Nous devons maintenant et aujourd’hui faire le choix entre construire une nation camerounaise unie dans une république dont les fondements sont nos œuvres, ou alors, construire des micro communautés ethniques et tribales pour mieux atomiser et nous affaiblir face à l’ennemi commun, à l’heure des grands enjeux d’union et de consolidation, pour mettre un point final à l’hégémonie de l’ordre oligarchique capitaliste et impérialiste dans le monde entier, avec leur projet géo politique et stratégique de contrôler totalement L’Afrique et ses ressources, pour ainsi gouverner et diriger le monde.

Notre destin dépend donc de notre volonté et de force à transcender tous les clivages créés et entretenue par nous mêmes, ou alors hérités de la colonisation et de la néo colonisation, pour constituer un socle révolutionnaire panafricain, destinée à la libération totale, en vue de cette édification d’une nouvelle Afrique, en fonction de nos réalités, de nos besoins et aspirations, et surtout suivants nos paradigmes.

Ensemble, et sans tribalisme, népotisme, favoritisme, clanisme, corruption et dans l’unité, nous pouvons rendre possible la V.I.S.I.O.N POUR UN ETAT PROVIDENCE maintenant: LA VOLONTÉ IMMÉDIATE DE SOUVERAINETÉ ET D’INDÉPENDANCE OPTIMALE DES NATIONS POUR UN ÉTAT PROVIDENCE.

Oui, nous méritons mieux que ce statut des noirs qui révoltait Frantz Fanon et qui a entraîné la mise sur pied des mouvements panafricain comme le nôtre. Pour honorer nos mères et cette vie quelles nous ont donnée en fondant des espoirs que nous ne connaîtrons pas le même sort que nos parents depuis la période esclavagiste, nous devons nous faire violence et nous engager maintenant pour la seule vraie lutte qui nous oblige tous: achever le processus de décolonisation totale et de désalienation radicale.

Ensemble, rendons l’impossible possible.

Ensemble, nous sommes invincibles.

Mbamy de Fochada

Leader de la Convergence Panafricaine