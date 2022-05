CAMEROUN :: Emile Parfait Simb comme Cyrus Ngo’o :: CAMEROON

Le promoteur de Liyeplimal et le Directeur du Port autonome de Douala ont des démêlés avec la justice Camerounaise. Principal chef d’accusation : détournement. La presse a pris faits et causes, dans un tourbillon d’analyses.

Qu’on les adule ou qu’on les accuse, La question est plutôt lancinante et commune aux deux justiciables : Ou sont passés Emile parfait Simb et Cyrus Ngo’o ? Le promoteur de la crypto monnaie a fait bégayer la presse au cours des derniers jours. Tantôt arrêté, tantôt libéré la presse se perd au sujet de celui qui est considéré comme le nouveau milliardaire a fait des partisans sans doute à la solde.

Sur la toile on peut lire « Crypto monnaie : Liyeplimal, entre incompréhension et calomnies » C’est du moins ce qu’il faut dire en suivant de faux bruits bien orchestrés par un groupe d’individus qui ont accepté sans contrainte de s’associer à la firme, mais qui, subitement, ont choisi de manipuler l’opinion pour mettre en mal l’activité d’un camerounais très adulé ailleurs dans le monde. Toujours est il que, dans les lignes du quotidien La Nouvelle Expression paraissant dans la capitale économique Douala on peut lire «Le promoteur de Liyeplimal arrêté ». Emile Parfait Simb, le promoteur de Liyeplimal, a été arrêté au petit matin du 26 mai à l’aéroport de Douala.

Emile Parfait Simb est il un fieffé escroc ? Le quotidien Econews titre «Dans la nasse policière ». Et pour cause, Le promoteur de la plateforme de trading de cryptomonnaie, Lyeplimal a été cueilli hier à l’aéroport international de Douala et transféré immédiatement à la police Judiciaire de Yaoundé. Il lui serait reproché de ne plus pouvoir payer les souscripteurs des cryptocatifs, limocoin, lesquels ont déposé depuis2020 une plainte suivie par un collectif d’avocat piloté par l’avocate Dominique Fousse.

Cyrus Ngo’o, le directeur du PAD n’est pas moins loti. LE JOURNAL La Voix du centre parle de Cabale Judiciaire : «La tête de Cyrus Ngo’o mise à prix » Et accuse, Depuis quelques années le Port Autonome de Douala subit les assauts répétés d’une Justice résolue à arrêter la dynamique de nationalisation et de modernisation actuelle. Entre condamnation, convocation, tentative d’arrestation de Cyrus Ngo’o tout est mis en œuvre pour mettre le Dg du PAD hors d’état de nuire, afin que les hommes du pouvoir tapis dans l’ombre puissent mieux exploiter et piller le Port de Douala-Bonabéri.

Telegram News vient à la charge «Cyrus Ngo’o traîné dans la gadoue par les flibustiers... » En dépit des performances et de l’embellie qu’affiche le Port autonome de Douala sous son magistère, des mercenaires cagoulés veulent faire la peau au DG du Pad. Que de gymnastique pour obtenir sa tête et par tous les moyens. Des mécréants à la solde de groupuscules sont à la manœuvre pour ce funeste dessein.

Le Courriel quant à lui dénonce «Le DG du Pad victime d’un harcèlement judiciaire ». Suite aux dénonciations de sieur Lazare Atou au Tribunal Criminel Spécial à Yaoundé, la Justice aux ordres des lobbies d’influences, n’entend pas lâcher prise sur Cyrus Ngo’o, qu’elle entend faire embastiller après la condamnation dans l’affaire de recouvrement des redevances domaniales détournées par le Libanais Cana bois. Pourtant, l’amende pécuniaire infligée intuitu personae au patron du Port autonome de Douala a été payée.