CAMEROUN :: L'incongruité du Ministre des finances :: CAMEROON

Dans un communiqué daté du 27 mai 2022, le Minfi célèbre le succès de l'opération d'emprunt obligataire ordonné par le Chef de l'État. Ce qui m'étonne sur ce gouvernement, c'est de toujours célébrer son succès à emprunter l'argent et donc, à endetter les générations futures. Il célèbre aussi son succès à importer les aliments pour nourrir les populations locales.

Non, monsieur le ministre, vous devez plutôt célébrer la création locale des richesses. Oui, vous êtes fort pour emprunter et dépenser. Mais, votre bilan de la création des richesses est très mitigé. Au gouvernement, vous avez choisi le chemin de la facilité : importer massivement pour consommer, emprunter massivement pour vivre. Vous ne pensez que très peu à la production nationale et à la création de la richesse.

C'est ce que les Camerounais appellent: "tuer le pays". C'est même la politique de la terre brûlée : Oui après vous, comment vivront les générations futures? Sous le poids des dettes? Qui va payer tout cet argent que vous emprunter pour dilapider à travers la ligne 94 par exemple.

Vous célébrez d'avoir pu emprunter FCFA 235 milliards alors que dans le budget 2022 vous avez mis près de FCFA 480 milliards dans une ligne budgétaire fantôme qui aurait pu nous épargner de cet endettement de trop?

Monsieur le ministre, la politique responsable intègre de nos jours la durabilité. Il est peut-être temps de l'intégrer aussi dans votre démarche.

Bon dimanche !