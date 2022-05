CAMEROUN :: Affaire des casses de Dikolo: Ivana Diboua désamorce la bombe :: CAMEROON

Le gouverneur de la région du Littoral a tenu une réunion de crise ce jour dans ses services avec les différentes parties prenantes de ce qu’on appelle désormais l’affaire Dikolo histoire de calmer les esprits déjà chauds autour de cette affaire

C’est l’affaire qui fait les choux gras de la presse ces derniers jours dans la ville de Douala.

Il y’a quelques semaines les habitants du quartier Dikolo (Bali) dans l’arrondissement de Douala 1er ont été réveillées par les bruits des bulldozers démolissant tout sur leur passage.

Des casses attribuées aux responsables d’une chaîne hôtelière internationale en cours d’implantation au Cameroun.

Depuis ces casses les populations autochtones de cette partie de la ville de Douala n’ont pas cessé de manifester leur mécontentement vis à vis de ce projet à travers des mouvements d’humeur et autres revendications entraînant des débats interminables.

Pour mettre un point d’honneur à cette situation qui menaçait déjà la paix sociale dans la ville de Douala, Samuel Dieudonné Ivana Diboua, le gouverneur de la région du Littoral a convoqué ce samedi 28 mai une réunion de crise avec toutes les parties concernées par cette affaire.(familles déguerpies, les Élus, les médias, les Chefs Traditionnels et les médias).

Si dans son propos inaugural le numéro un de la région a tenu à rappeler que Les casses conséquentes des maisons sur ce site pour la construction d'un édifice hôtelier ont créé un émoi certain au sein de la Communauté Belloise, au sein de la population de Douala, sans laisser indifférent le reste du monde par voie des réseaux sociaux et du Gouvernement de la République . Il a aussi reconnu que « les images choquantes aux yeux des humains ayant poussé les victimes à manifester que nous avons jugé nécessaire de faire appel à vous tous pour un éclairage de la situation ... au demeurant, le Gouvernement de la République ne saurait rester sourd à l'appel de détresse d'un individu, d'un citoyen, d'une communauté, aussi voudrais-je solennellement présenter nos sincères regrets aux personnes impactées par ces profonds préjudices et les mesures adéquates qu'une solution équitable devra être trouvée à l'issu de nos travaux_.À nos Frères révoltés légitimement par cette casse, je demande humblement que nous évitions des propos haineux à l'endroit des autres concitoyens, des autres communautés. Nous sommes ici non pas pour déclencher une guerre, mais pour trouver la PAIX, car le Président de la République SE Paul Biya n'a cessé d'octroyer aux citoyens frappés d'un décret d'utilité publique pour la réalisation de nombreux projets de développement de nos villes des mesures compensatoires de rétrocessions foncière et domaniale. Cas de la Grande Maison du NGONDO à Besseke » a-t-il précisé à l’entame de la réunion.

Après cette déclaration d’ouverture, le gouverneur a passé la parole à quelques personnalités présentes dans ses services piur cette réunion histoire d’écouter les avis des uns et des autres. C’est ainsi que vont s’exprimer tour à tour le préfet du Wouri Benjamin Mboutou mais aussi Sa majesté Edjangué le chef de Bonassama , l’honorable Albert Dooh Collins,Anicet Ekane, Hervé Emmanuel Nkom, Marlyze Douala Bell, Me Ebongue Jeanne Avocate des victimes, et plusieurs autres personnes.

Ayant écouté tout le monde après deux heures d'horloge, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua a pris les décisions suivantes :

L’Arrêt Immediat des Travaux sur le Site de Dikolo; une instruction donnée séance tenante à M. Le Préfet.

- Un Condensé administratif du Rapport de la Réunion d'information du jour à transmettre à la Haute Hiérarchie

- La Reprise des études et enquêtes sur le Site afin de revoir la Revalorisation au cas par cas de toutes les familles déguerpies et corrections administratives par rapport aux préjudices matériel, moral et financier causés.

- La Mise en place de la Commission Ad-hoc Spéciale de Travail pour cette étude avec une Durée d’un Mois de travail à partir du Lundi 30 Mai et remise du rapport.

Des décisions qui vont participer à coup sûr à apaiser les tensions déjà perceptible autour de cette affaire.