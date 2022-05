LE CAMEROUN ET LE CONGO DÉFINITIVEMENT CONNECTES PAR ROUTE ET FIBRE OPTIQUE :: CAMEROON

Ce sont les projets intégrateurs de la sous région Afrique centrale.

Après l'ouverture du corridor Sangmelima- Ouesso il y a quelques temps , c'est le réseau d'interconnexion en fibre optique entre les deux pays Cameroun et Congo qui a été réceptionné.

Les autorités congolaises et camerounaises ont procédé jeudi dernier à l'inauguration de plus de 347km de fibre optique de 72 brins ; de deux tubes PEHD sur plus de 347km ; de 350 chambres L3TV ; à la fourniture et l’installation d’un système de télésurveillance avec camera IP, etc...

L'université Inter-etat d'Ebolowa a déjà ouvert ses portes aux étudiants ,fruit d'un accord signé entre les deux chefs d'états.

Sur le plan énergétique ,les études avant projet du barrage de Chollet, 600 MW sont en cours ,un projet piloté par les deux pays.